Salvini, război cu mafia italiană. Acțiune în forță Purtand pe cap o casca alba de protectie, seful partidului Liga s-a urcat intr-un buldozer si a demolat o bucata din acoperisul vilei, operatiunea de demolare fiind continuata de armata. Terenul pe care se afla imobilul va fi transformat intr-un teren de joaca pentru copii, a promis Salvini. Saptamana trecuta au fost confiscate alte opt vile apartinand clanului mafiot Casamonica. Adresandu-se zecilor de reporteri prezenti si in fata camerelor de televiziune, Salvini a promis ca ii va vana pe infractori ''cartier cu cartier, strada cu strada, vila cu vila si magazin cu magazin''. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

