- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- Guvernul italian a castigat luni seara un vot de incredere in Senat pe teme unui proiect de lege privind securitatea si anti-imigranti solicitat de ministrul de interne, Matteo Salvini, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Deja adoptat de Camera deputatilor, proiectul pentru care guvernul…

- Vicepresedintele american Mike Pence a vizitat vineri un centru de detentie pentru imigranti din Texas, la frontiera cu Mexicul, si a recunoscut ca a fost dur sa vada familii intregi retinute in acest centru, dar a aparat conditiile de trai din aceste tabere, pe fondul criticilor tot mai multe la…

- Statele Unite vor expulza „milioane” de imigranți ilegali, incepand de saptamana viitoare, a anunțat, luni, președintele Donald Trump, cu numai o zi inaintea lansarii campaniei pentru realegerea sa in...

- Irina Tanase, logodnica lui Liviu Dragnea, rupe tacerea. Iubita fostului lider al PSD raspunde atacurilor din presa conform carora ar fi fost la Rahova sa il viziteze pe Liviu Dragnea in afara orelor de...

- Intrebat daca Liga ar putea sa rastoarne guvernul daca ar obtine peste 30% din voturi la europarlamentare, Salvini a declarat intr-un interviu aparut in editia de vineri a publicatiei La Stampa ca si-ar dori mai degraba 'sa schimbe politica agricola a Uniunii Europene si nu guvernul' de la Roma.…

- Profilul psihocultural al romanilor este similar in Transilvania, Moldova si Muntenia, dar ce se intampla daca analizam fiecare judet? Acesta este subiectul unei noi cercetari multidisciplinare demarate de autorul Psihologiei poporului roman, Daniel David. Un studiu similar din SUA arata ca cei mai…

