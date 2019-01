Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a evidentiat marti 'prietenia istorica' dintre tara sa si Franta, dupa atacurile din ultimele zile ale vicepremierilor sai, Matteo Salvini si Luigi Di Maio, impotriva Parisului si a presedintelui Emmanuel Macron, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- 'Acest guvern isi onoreaza promisiunile', a afirmat premierul Giuseppe Conte, in cursul unei conferinte de presa sustinuta impreuna cu cei doi vicepremieri - Matteo Salvini (Liga, extrema dreapta) si Luigi Di Maio (Miscarea 5 Stele, M5S, antisistem). 'Cabinetul de ministri a decis sa fondeze…

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Liderii coalitiei guvernamentale din Italia, Matteo Salvini si Luigi Di Maio, si-au manifestat luni sprijinul pentru protestele ''vestelor galbene'' franceze, cel din urma publicand pe blogul partidului sau un articol in care ii indeamna pe manifestantii francezi ''sa nu se predea'', pentru ca ''o…

- Vicepresedintele Consiliului italian, Luigi Di Maio, a indemnat luni „Vestele galbene“ sa nu se predea, apreciind ca o noua Europa se naste. Mesajul a fost sustinut de partenerul sau la guvernare, Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga.

- Liderii coalitiei guvernamentale din Italia, Matteo Salvini si Luigi Di Maio, si-au manifestat luni sprijinul pentru protestele ''vestelor galbene'' franceze, cel din urma publicand pe blogul partidului sau un articol in care ii indeamna pe manifestantii francezi ''sa nu se predea'',…

- "Am demonstrat ca stim sa ne aparam frontierele si vom demonstra ca, eventual, putem bloca, de asemenea, bugetele si activitatile europene atat timp cat Europa si unele tari vor continua sa-si bata joc de italieni", a declarat Matteo Salvini duminica la Milano.El a reactionat in urma unui…

- Ultimele sondaje de opinie dau frisoane Bruxelles-ului: Liga Nord, partidul lui Matteo Salvini, și Adunarea Naționala, fostul Front Național așl lui Marine Le Pen, sunt pe primele locuri in Italia și, respectiv, Franța.