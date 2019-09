Fostul ministru de interne, Matteo Salvini, este cercetat pentru defaimare, dupa plangerea prezentata in iulie de Carola Rackete, comandantul navei Sea Watch3. In ultimele saptamani, Parchetul din Roma a inregistrat dosarul si a trimis documentele la Milano, unde Salvini isi are resedinta, pentru competenta teritoriala, potrivit Rador care citeaza La Repubblica.