Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat luni ca este acuzat din nou de sechestrare de migranti, in legatura cu blocarea accesului in porturile italiene in ianuarie pentru nava de salvare Sea-Watch 3, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana si navigand sub pavilion olandez,…

- Alexandru Razvan Cuc se afla in aceste momente la Prefectura. A ajuns insoțit de senatorul Doina Federovici și deputatul Costel Lupașcu. In biroul prefectului se aflau deja parlamentarii Tamara Ciofu și Razvan Rotaru, viceprimarii Cosmin Andrei și Marian Murariu dar și primarul de la Dorohoi, Dorin…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut marti guvernului italian 'sa ia toate masurile necesare cat mai repede posibil' pentru a oferi migrantilor de la bordul navei Sea-Watch 3 ingrijiri medicale, apa si hrana, informeaza AFP. Organizatia neguvernamentala Sea-Watch a anuntat marti…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a declarat ca atacantul argentinian Gonzalo Higuain este un &"mercenar&", dupa ce jucatorul a plecat de la AC Milan la Chelsea Londra, potrivit realitateasportiva.net.

- Scolile nu vor fi inchise la final de semestru Ministrul educatiei, Ecaterina Andronescu, îi sfatuieste pe parinti sa nu îi duca pe copii la scoala daca suspecteaza ca ei prezinta simptome de gripa si sa mearga mai întâi la medic, pentru a stabili diagnosticul.…

- Liderii italieni isi inmultesc salvele nedrepte indreptate catre Emmanuel Macron. Ministrul afacerilor europene, Nathalie Loiseau, refuza un "concurs al celui mai prost".Provocari, contraatac, noi provocari ... Relațiile dintre Paris și Roma sunt foarte tensionate din iunie 2018, odata cu sosirea…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) a reafirmat joi ca porturile italiene raman inchise pentru navele organizatiilor neguvernamentale care salveaza migranti, in timp ce una dintre acestea pare sa se apropie de Sicilia, potrivit AFP. 'A nu stiu cata provocare…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) a reafirmat joi ca porturile italiene raman inchise pentru navele organizatiilor neguvernamentale care salveaza migranti, in timp ce una dintre acestea pare sa se apropie de Sicilia, potrivit AFP. "A nu stiu cata provocare…