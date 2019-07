Salvini acuză Franţa de ipocrizie pentru premierea Carolei Rackete, capitanul navei Sea Watch 3 "Ipocrizie franceza. Il premiaza pe capitanul german Carola Rackete ca si cum aceasta ar fi o eroina, dar Parisul nu a raspuns la niciuna dintre solicitarile de ajutor", a afirmat Salvini intr-o nota trimisa presei. El a acuzat Franta ca "s-a aliat cu un ONG care face politica in Italia si cu o persoana care a lovit o salupa a Garzii de Coasta, punand in pericol vietile militarilor italieni la fel ca orice vesta galbena", aluzie la miscarea de protest din Franta care a capatat uneori accente violente.



Surse din Ministerul de Interne italian au facut sa ajunga la presa e-mailurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Balena, un mascul tanar, a fost reperata sambata de Garda de Coasta canadiana in Golful St. Lawrence si o echipa a afirmat ca spera sa o gaseasca si sa o elibereze atunci cand vremea se va imbunatati, a anuntat pe pagina sa de Facebook centrul de cercetare acvatica Grand Manan din New Brunswick.…

- "Asteptam o solutie care, din pacate, nu se profila. De aceea am decis eu insami sa acostez in port", a declarat ea intr-o inregistrare video postata de Sea-Watch pe retelele de socializare.Miercuri, aceasta nemtoaica de 31 de ani, aflata la comanda navei care arboreaza un pavilion olandez…

- Procurorii italieni au inceput urmarirea penala impotriva capitanului vasului Sea Watch 3, nemțoaica Carola Rackete (31 de ani), transmite Reuters. Este al doilea caz de acest gen, dupa ce Pia Klemp (35 de ani), tot din Germania, a fost pusa sub acuzare pentru ca ar fi ajutat rețelele de traficanți…

- "Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur", a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu ministrul italian de Interne de extrema dreapta. "In 14 zile,…

- Numarul migrantilor sositi in taberele de inregistrare din insulele grecesti a sporit din nou la peste 16.000 la inceputul luni iunie, a anuntat vineri Ministerul pentru Migratie grec, potrivit dpa, potrivit agerpres.ro.Cresterea numarului de migranti sositi in Grecia a avut loc in pofida…

- Numarul migrantilor sositi in taberele de inregistrare din insulele grecesti a sporit din nou la peste 16.000 la inceputul luni iunie, a anuntat vineri Ministerul pentru Migratie grec, potrivit dpa. Cresterea numarului de migranti sositi in Grecia a avut loc in pofida acordului incheiat in martie 2016…

- Incepe urzeala tronurilor in PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Oamenii apropiați fostului lider PSD vor fi executați, iar premierul Viorica Dancila va iniția o remaniere mai larga in Guvern și-i va inlatura pe oamenii lui Dragnea. Surse din PSD ne-au precizat ca Viorica Dancila va propune o remaniere…

- Ternera a fost arestat in cadrul unei operatiuni comune a autoritatilor din Spania si Franta. Pe numele sau real Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, a fost liderul gruparii ETA, organizatie care a ucis peste 850 de persoane in timpul unui razboi de gherila pentru infiintarea unui stat basc in…