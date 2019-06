Stiri pe aceeasi tema

- "Whirlpool nu a respectat acordurile ... si spune ca vrea sa inchida fabrica din Napoli, astfel incat astazi voi semna o directiva care revoca toate subventiile, care se ridica la aproximativ 15 milioane de euro. Din 2014 si pana in prezent ei au avut 50 de milioane de euro", a declarat oficialul…

- Liderul Ligii (extrema dreapta) ar vrea sa aplice o amenda in valoare de 3.500 pana la 5.500 de euro pentru fiecare migrant salvat. Vicepremierul si-a anuntat vineri noul proiect de decret antimigratie, ”care prevede extinderea prerogativelor ministerului sau in detrimentul Ministerului Transporturilor”.…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- Vicepremierul si totodata ministrul italian de Interne Matteo Salvini (extrema dreapta) a semnat o noua directiva impotriva organizatiilor nonguvernamentale (ONG) care salveaza migranti in largul Libiei, vizand in special nava italiana Mare Jonio, relateaza AFP potrivit news.ro”Simpla propaganda”,…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat luni ca este acuzat din nou de sechestrare de migranti, in legatura cu blocarea accesului in porturile italiene in ianuarie pentru nava de salvare Sea-Watch 3, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana si navigand sub pavilion olandez,…

- Atat Roma, cat si La Valletta au refuzat accesul in apele lor teritoriale a navei Alan Kurdi, inchiriata de organizatia umanitara germana Sea Eye, care a recuperat la 3 aprilie 64 de migranti din largul coastei libiene. Doua din cele 12 femei aflate la bord au fost preluate saptamana aceasta…

- Formatiunea nationalista austriaca Partidul Libertatii (FPOe), care guverneaza alaturi de conservatorii din Partidul Popular Austriac (OeVP), a anuntat marti adeziunea sa la alianta partidelor eurosceptice lansata luni de liderul Ligii din Italia, vicepremierul Matteo Salvini, informeaza agentia…

- Cargobotul "Elhiblu 1“, care a salvat un grup de migranți in Marea Mediterana și ii aducea inapoi la Tripoli, a fost forțat sa inverseze ruta și se indreapta acum spre Malta. Deturnarea, raportata de ministrul Matteo Salvini, a avut loc cand nava se afla la doar șase mile distanta de Tripoli, potrivit…