Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarea unor migranți de pe strazile din Italia (foto: AP) Discutia aceasta oficiala s-a purtat la reuniunea de la Viena a ministrilor de Interne si de Externe din Uniunea Europeana, la 14 septembrie 2018. Protagonisti: Eternul ministru social-democrat de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn (in…

- Criza imigranților continua sa zguduie din temelii Uniunea Europeana și seamana discordie intre liderii UE. Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat razboi deschis premierului ungar, Viktor Orban, și ministrului de Interne al Italiei, Matteo Salvini, dupa ce primul a

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.Doua accidente rutiere produse…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa fie mai dur in negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul daca doreste sa nu fie inselat, transmite duminica AFP.

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa indeparteze Marea Britanie de Brexit, pentru care cetatenii sai au votat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal…

- Germania, Italia si Austria intentioneaza sa coopereze mai strans pentru a face "ordine" in situatia actuala a migratiei din Uniunea Europeana, au afirmat, joi, la Innsbruck, ministrii de interne ai celor trei tari, relateaza dpa, informeaza Agerpres."In mod clar, scopul este de a face Europa…