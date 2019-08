Salvatorii montani și-au sărbătorit ziua prin muncă Salvatorii montani din Gorj și din țara și-au sarbatorit ziua prin munca. Pe 1 august este marcata in toata țara Ziua Salvatorului Montan. Nu intamplator salvatorii montani iși serbeaza ziua pe 1 august, avand in vedere ca aceasta luna este cea mai aglomerata din an pentru salvamontiști. Astazi, de ziua salvatorilor montani, nu au fost organizate niciun fel de manifestari sau expoziții cu mijloace și echipamente de intervenție, intrucat toata lumea este la treaba. In județul Gorj sunt 25 de salvatori montani, 11 dintre aceștia fiind atestați, iar restul urmeaza sa intre in posesia atestatului… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 1 august, celebram Ziua Naționala Salvamont, prilej de a aduce mulțumiri celor care au grija, in cele mai grele condiții, de viața și sanatatea turiștilor aflați in dificultate. „Dragi prieteni ai muntelui și ai SALVAMONT Romania, astazi este 1 August – Ziua Nationala a Salvatorului…

- Acțiune in derulare a salvamontiștilor hunedoreni care au acționat la recuperarea unui grup de turisti panicați de coborarea de pe Varful Retezat … Au intervenit salvatorii montani de la punctele de permanența din Raușor și Pietrele … Monitorizați inițial spre Culmea Lolaia, au fost reperați…

- Sute de copii din Harghita, dar si din alte judete ale tarii, isi petrec vacanta de vara in natura, alaturi de salvatorii montani, care ii invata tehnici de supravietuire in spatiul montan, notiuni de orientare, de prim ajutor, dar ii familiarizeaza cu plantele medicinale pe care le intalnesc in padure.…

- Modificarile vizeaza Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Care sunt popunerile de modificare Art. 2 – Sporurile pentru conditii de munca, prevazute la art. 1, sunt urmatoarele: a) spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare;…

- Turiștii sunt sfatuiți sa ia legatura cu salvamontiștii, daca au de gand sa plece in drumeții montane in aceasta perioada. In prealabil trebuie consultate și prognozele meteo, intrucat vremea la munte se schimba rapid și temperaturile ridicate pot fi inlocuite imediat cu ploi reci și cu temperature…

- Sute de mineri din Valea Jiului iși vor pierde locurile de munca pana la finalul acestui an. Bugetul Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului a fost aprobat in ședința de Guvern, iar documentul prevede concedieri colective. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru…

- In acest weekend, principalul obiectiv turistic al Vrancei, Rezervația Cheile Tișiței, a fost vizitat de un numar foarte mare de turiști. Inevitabil au aparut și incidentele, facilitate și de vremea capricioasa ce a adus precipitații semnificative. Astfel, salvatorii montani au trebuit sa asigure asistența…

- Salvamontiștii gorjeni, au avut parte de o intervenție neobișnuita, fiind puși in situația de a salva un biet caine prins de torenții raului Sohodol. Dovada de umanitatea a acestora, a fost de neprețuit pentru stapanul care nu a reușit sa iși salveze singur prietenul patruped. Un Ciobanesc Mioritic…