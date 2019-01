Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au continuat si astazi cautarile in apele Dunarii dupa ce un marinar a cazut marti de pe o barja.Potrivit ITM Constanta, in data de 15.01.2019 ora 22:40 la C.N.F.R. NAVROM S.A. GALATI, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat. Marinarul se numeste Draghici Randunel, de meserie…

- EVALUARE NATIONALA 2019. Modele de subiecte. Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.461/2018 care aproba Calendarul evaluarilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2018-2019. Evaluarile sunt in lege din 2011 și sunt organizate la…

- Binecunoscutul actor de comedie Vasile Muraru a facut dezvaluiri despre cum și-a cunoscut partenera de viața. Acesta a recurs la o minciuna pentru a parea mai serios. Vasile Muraru a acordat un interviu pentru life.ro, in care a vorbit despre familia sa. Actorul a povestit cum a cunoscut-o pe soția…

- Disparitia barbatului de 58 de ani, care este din Braila, a fost sesizata duminica, la ora 18,00, de catre colegii acestuia de la Portul „Bazinul Nou” din Galati, unde omul lucra ca macaragiu pe un utilaj plutitor. Politia, Prachetul si Inspectoratul Teritorial de Munca ancheteaza disparitia barbatului.

- Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Romaniei, in institutiile din subordinea Consiliului Judetean Constanta accesul va fi gratuit.Astfel, la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, respectiv Delfinariu, reprezentatiile vor incepe de la orele 11:00, 13:00, 15:00.La Microrezervatie se va sustine un…

- Gheorghe Th. Gheorghiu s a nascut la Tulcea, la 14 noiembrie 1908, a urmat cursurile liceului din Ploiesti, dar si la Galati. Si a manifestat predilectia pentru matematica inca din bancile liceului, cand lucra la "Gazeta matematica", in calitate de corespondent.In anul 1928, dupa ce a promovat cu succes…

- Universitatea Dunarea de Jos din Galati a lansat, alaturi de institutii partenere din Republica Moldova si Grecia, un proiect de monitorizare a mediului in Bazinul Marii Negre, in valoare de peste 950.000 de euro, a declarat, miercuri, coordonatorul proiectului, Antoaneta Ene, de la Facultatea de Stiinte…

- Secția de Științe ale Naturii a Muzeului Olteniei din Craiova a fost neincapatoare vineri seara la „Pre-hack NASA hackaton”, evenimentul de lansare competiției internaționale organizata sub patronajul agenției spațiale americane, la care participa anual mii de tineri din toata lumea. ...