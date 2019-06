Salvatorii IGSU participă la exerciţiul internaţional EU MODEX din Bulgaria Peste 100 de salvatori romani din unitatile IGSU, cu 20 de mijloace tehnice, participa in perioada 12-15 iunie la exercitiul EU MODEX Lot 3 - Bulgaria, pentru pregatirea integrata alaturi de echipe internationale de specialisti in protectie civila.



Simularea este organizata de Uniunea Europeana si vizeaza antrenarea modulelor internationale de cautare-salvare (USAR) si de cercetare-decontaminare (CBRN) in cadrul unor scenarii complexe generate de producerea unui seism major.



IGSU precizeaza ca pe durata celor patru zile echipele din Romania vor simula activarea Mecanismului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

