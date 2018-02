Salvator din pasiune la 17 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Danaricu are 17 ani si este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. De o jumatate de an, adolescenta activeaza ca voluntar in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj si face parte din…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit in aceasta dimineața la o locuința din municipiul Codlea, la o explozie, din fericire neurmata de incendiu. Evenimentul s-a produs din cauza acumularilor de gaz metan, iar o femeie de aproximativ 70 de ani, din locuința, a suferit arsuri de gradul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj reia recrutarile pentru gorjenii care vor sa fie voluntari in cadrul proiectului „Salvator din pasiune". Recrutarea candidatilor se va face in perioada 1-29 martie. Viitorii...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Lt.col. Dumitru Petrescu” al judetului Gorj relanseaza provocarea pentru toti cei care vor sa fie voluntari in cadrul proiectului „Salvator din pasiune”. Proiectul „Salvator din pasiune” a fost lansat la nivel national de Inspectoratul General…

- Spitalul Municipal din Mangalia isi cauta dreptatea in instanta. Conform portalului instantelor de judecata, in dosarul 439 254 2018, unitatea medicala s a adresat Judecatoriei Mangalia, obiectul cauzei fiind "plangere contraventionala nr. 0035393 26.01.2018ldquo;. Spitalul Municipal Mangalia are calitatea…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- IMAGINI Panica la VIVO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma in paracarea subterana!FOTO Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in…

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- O femeie de 86 de ani, din Deva, a ajuns duminica la spital cu arsuri de gradul unu pe maini si pe fata, dupa ce in apartamentul sau s-a produs o explozie cauzata de o acumulare de gaze, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. "Explozia minora, ce a dislocat geamul balconului,…

- Colonelul in retragere Bucur Neculai, ultimul veteran de razboi pompier din Romania, a incetat din viața la varsta de 95 de ani. Joi, 8 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Somes” Satu Mare a pierdut un erou, un pompier militar desavarsit si un exemplu greu de urmat pentru generatiile…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare pe cladirile si spatiile publice din categoria...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Serban Cantacuzino” al județului Prahova atrage atenția cetațenilor asupra pericolului la care se expun prin practicarea activitaților de agrement pe suprafața inghețata a raurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor și canalelor colectoare din județ, intrucat…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Municipiul Brasov are in proprietate imobilele situate pe strada Mihai Viteazul nr. 11 si care din anul 1938 deservesc Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), care indeplineste si functia de Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor. Cladirile propuse pentru eficientizare energetica…

- Vesti noi despre pompierul disparut duminica seara. Din fericire informatiile sunt bune, barbatul a fost gasit in cursul zilei de joi, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat, luni dimineața, in legatura cu un o explozie care a avut loc la magistrala de gaz din zona Hurezani. Explozia a fost urmata de indendiu....

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a anuntat, luni, ca Punctul Mobil de Comanda, intrat in dotarea institutiei din anul 2009, a asigurat suportul tehnic al comunicatiilor in numeroase misiuni dificile din tara, inclusiv la incendiul de la sonda din Moftinu…

- In sedinta din 19 decembrie 2017 a Consiliului Judetean, alesii au aprobat utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului judetean Maramures a sumei de 359,87 mii lei pentru diferite actiuni. Cea mai mare suma a fost alocata pentru premierea elevilor si profesorilor – 70 mii lei.…

- ANGAJARI…Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al Județului Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 9, organizeaza concursuri, prin incadrare directa a tuturor persoanelor care indeplinesc condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de ocupare prevazute…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Au fost actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, potrivit news.ro.Potrivit…

- Atentie constanteni Urmeaza petrecerea dintre ani si multi dintre voi, o veti petrece in cluburile din oras. Sapte locatii cu destinatia "club" au fost controlate in ultima perioada de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Anca Chirita,…

- Trecerea dintre ani reprezinta un prilej de bucurie, iar amintirea acestor clipe nu trebuie sa fie umbrita de situatii nedorite sau tragedii. Pentru a evita aparitia unor situatii de urgenta ce pot aparea pe timpul petrecerilor de Revelion, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.col. Dumitru…

- Lumea poate fi schimbata prin gesturi mici, individuale. Asta crede cu tarie o adolescenta din Oradea, care, atunci cand nu merge la scoala, este paramedic voluntar la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat masinile si echipamentele de interventie achizitionate in cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Intreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzau au ajuns o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o linie…

- RAPORT DE ACTIVITATE…Ca la fiecare sfarsit de an, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui vine in fata conducerii judetului pentru a-si prezenta raportul de activitate in anul care se apropie de sfarsit. Astfel, in 2017, ISU Vaslui a cunoscut o scadere a numarului de incendii sau a interventiilor…

- Ninsorile care cad de noaptea trecuta au lasat 17 localitati din sapte raioane fara curent electric. Anuntul a fost facut de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, precipitatiile i-au scos scos la munca pe drumarii Intreprinderii Municipale Exdrupo. Cu 34 de autospeciale, ei au imprastiat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…

- Sunt trei victime incarcerate, conform ISU. Din primele informatii, martorii spun ca o fetita zace pe calea ferata, dar nu se stie care este starea ei de sanatate, daca a iesit singura din masina sau a aruncata in afara la momentul impactului cu trenul. La fata locului, s-a deplasat prefectul Eduard…

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la acoperișul unei locuințe din localitatea Godeni. Detașamentul de pompieri Campulung a intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru lichidarea incendiului. Aproape trei ore, pompierii au acționat astfel incat pagubele sa fie…

- Patru tineri din Republica Moldova au ramas inzapeziți cu mașinile in Munții Gurghiului. Inspectoratul pentru Situații de Urgența ''Horea'' al județului Mureș și Serviciul Salvamont au desfașurat, vineri dimineața, o operațiune de salvare a celor patru...

- In vederea reducerii posibilitatilor de producere a unor evenimente care sa afecteze siguranta cetatenilor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud a dispus intensificarea actiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protectie la nivelul comunitatilor. Astfel,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Prahova a derulat, in fiecare sfarșit de saptamana din perioada 03 – 30 noiembrie a.c., 19 actiuni de verificare la obiective frecventate de un numar mare de utilizatori, din categoria cluburi, baruri și discoteci. Pe timpul acestor controale, inspectorii…

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

- Conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a premiat, marti, cel mai „devotat voluntar” inscris in programul „Salvator din pasiune”, lansat anul trecut. Premiul i-a revenit doamnei Erika Raduly, care s-a facut remarcata datorita implicarii sale in numeroase actiuni,…

- Exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustic, va avea loc astazi in intervalul orar 10:00 – 11:00. „Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate…

- In data de 5 decembrie a fiecarui an, se sarbatoreste „Ziua Internationala a Voluntariatului”. La nivelul ISU Salaj voluntarii inscrisi in programul”Salvator din Pasiune, desfasoara activitati de participare la exercitii cu forte si mijloace in teren, activitati de promovare a campaniilor derulate la…

- In aceasta dimineața, la ora 04:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost anunțat despre producerea unui incendiu in localitatea Garleni. Imediat, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- În fiecare an, Ziua Naționala a României este sarbatorita cu fast în întreaga țara. Mâine, constanțenii vor putea urmari, pentru prima data în orașul de la malul marii, o parada militara în toata regula, și nu numai. Mâine, la Constanța vor fi…

- Cu ocazia Zilei mondiale a persoanelor cu dizabilitati, marcata in fiecare an in data de 3 decembrie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj a onorat invitatia Centrului de recuperare a persoanelor cu dizabilitati din Targu-Jiu, pentru a prezenta atat copiilor, ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta va participa, ca in fiecare an, la manifestarile organizate pentru sarbatorirea hramului Manastirii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei.Pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, cand au loc manifestarile cu public…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Bucovina" Suceava a facut, ieri, plangere la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) impotriva proprietarului unui club din municipiul Suceava, la care pompierii au mers in control inopinat nocturn ...