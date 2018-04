Stiri pe aceeasi tema

- Preventia dentara este una din misiunile principale pentru o clinica stomatologica de top, care isi respecta pacientii si pune sanatatea orala a acestora pe primul loc. De ce acest principiu? Pentru ca, dupa cum este valabil in orice ramura a medicinei, este mai usor sa previi decat sa tratezi! Iar…

- Adunarea solemna dedicata marelui Centenar, care a avut loc Parlamentul de la București, a fost un eveniment de importanța majora și pentru spațiul internațional. Subiectul a fost mediatizat și de The New York Times. Cotidianul a scris despre faptul ca Parlamentul…

- Consumul de energie a scazut in Romania, de Ora Pamantului 2018. Sambata seara, in intervalul 20:30 – 21:30, consumul de energie s-a diminuat cu 600 de megawați intr-o singura ora, dupa cum rezulta din datele publicate de Transelectrica. La ora 20:25, inainte de inceperea campaniei sociale „Ora Pamantului”,…

- Stația de metrou Pipera este una dintre cele mai aglomerate din rețeaua de transport public subteran din București. La ore de varf, mii de oameni intra sau ies din ultima stație de pe Magistrala 2. Recordul de trafic a fost inregistrat in luna octombrie 2017. Stația de metrou Pipera este cea mai importanta…

- Mai multe trenuri au intarzieri, luni dimineața, iar unele curse au fost anulate de tot, au anunțat reprezentanții CFR Calatori. Problemele sunt cauzate de ploaia inghețata, care s-a depus pe firele de contact și pe șine.

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Ivan Pesici este cel mai reușit transfer al lui Dinamo. Croatul adus de la Hajduk Split se simte excelent in Romania, unde a și reușit sa inscrie de cateva ori. Titular incontestabil in echipa lui Dinamo, Pesici se mandrește și cu o relație de lunga durata, cu frumoasa Antonia Klanac, o jurnalista din…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…

- Performanța aparține chirurgilor de la Spitalul Universitar din București, unitatea medicala devenind astfel singura din țara care acopera intregul arsenal de intervenții prin mini-toracotomie. In contextul destul de agitat in care, in ultimele zile, s-a vorbit cu precadere despre creșterea numarului…

- Un medic de 38 de ani, gasit mort la Spitalul “Sfantul Ioan” din Bucuresti. Se pare ca medicul anestezis se afla in timpul garzii și nimeni nu ințelege ce s-a intamplat seara trecuta, atunci cand a avut loc tragedia. Potrivit primelor informatii, medicul de 38 de ani a fost gasit mort, iar din nefericire,…

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat, la ora 00.57, in judetul Vrancea. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele avut loc la coordonatele 45.66 N ; 26.47 E la 139 km N de Bucuresti, 56 km V de Focsani si 20 km SE de Comandau.Trebuie facuta…

- AFI Europe Romania anunța semnarea a inca doua contracte de inchiriere pentru AFI Tech Park, noul parc de business pe care compania il dezvolta in prezent in București. RTC Proffice Experience, liderul pieței pe segmentul de papetarie și birotica, a inchiriat 650 mp GLA in cladirea AFI Tech Park 1 și…

- Marti dimineata, 77 de trenuri erau anulate din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit CFR Calatori. Din judetul Calarasi nu pleaca nicio garnitura spre Bucuresti, Constanta, Ciulnita sau Slobozia.

- Cursa Lufhtansa Munchen-Sibiu, deviata pe aeroportul din Timisoara. Cursa Munchen – Sibiu, programata sa aterizeze in seara zilei de luni, 26 februarie, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice. Astfel, a fost…

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Unul dintre cele mai cunoscute nume ale jazz-ului romanesc și formator a numeroase generații de muzicieni, Mircea Tiberian, va concerta duminica, 18 februarie, de la ora 18:00, pe scena „Main Square” din centrul comercial ParkLake. Concerul face parte din proiectul „Elefantul curcubeu” care va cuprinde…

- Printre destinațiile care vor fi inaugurate in toamna acestui an este Manufaktura, un spațiu ce are la baza un concept multifuncțional, o combinație intre coffee shop, bistro si restaurant. Manufaktura va ocupa o suprafața de aproximativ 210 mp din parterul cladirii de birouri United Business…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- La sfarsitul acestei saptamani s-a lansat Future Makers, programul educational de antreprenoriat pentru 1.500 de tineri, ce cuprinde o competitie de idei de business pentru viitor cu premii de 20.000 de euro. Future Makers invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna…

- * Mihaiela Moraru Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale). * Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila,…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunța construcția a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an. Primul proiect La Strada din Romania a fost inaugurat in Popești Leordeni, in luna decembrie…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire, respectiv a 159 ani de la Mica Unire, Damian Draghici anunta lansarea unui proiect muzical unic, ce se desfasoara pe durata intregului an si care se va incheia pe 1 decembrie. Proiectul “Marea Unire: 100 de ani, 100 de piese” reuneste legende ale…

- Trinitas TV lanseaza vineri, 26 ianuarie, de la ora 18.00, filmul documentar 'Dinu Lipatti, muzica si geniu', la sediul ICR din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1. In cadrul evenimentului va avea loc si anuntarea oficiala a parteneriatului dintre Trinitas TV si Institutul Cultural Roman. Filmul…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a „mentine si a consolida ordinea legii la nivel international”. Premierul Japoniei…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de așteptare in stații va scadea, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei și Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport…