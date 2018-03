Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de racordare la reteaua electrica, platite de oricine doreste sa aiba acces la reteaua de electricitate, nu vor mai include si contravaloarea contorului, potrivit unui proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in ...

- Prefectul Vasile Moldovan si subprefectul Alexandru Cosma s-au intalnit marti, 20 martie, cu o delegatie din regiunea Ivano-Frankivsk, alcatuita din prim-vicepresedintele regiunii, Vasyl Hladiy, vicepresedintele Serhei Basarab, presedintele Administratiei Raionale de Stat, Verhovina, Oleh Liuteiy si…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) vrea sa infiinteze, pana la finalul anului, trei birouri de reprezentare, in India, Polonia si Indonezia, a declarat, luni, presedintele CCIB, Sorin Dimitriu.

- Viorel Marian Dragomir, primarul orasului Braila, a raspuns Asociatiei ”Galati - orasul meu” la propunerea privind oportunitatea introducerii unor curse navale intre Braila si Galati, cumpararea de catre autoritatile locale a unor nave de pasageri, precum si organizarea de plimbari cu vaporul pe Dunare.…

- Un numar de 22 de unitați administrativ-teritoriale de pe Valea Arieșului, intre care orașele Campeni, Abrud și Baia de Arieș, au inițiat demersurile pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Utilitate Publica ”Moții Gaz”. Pe langa cele trei localitați urbane, din asociație fac…

- Facebook s-a blocat in mai multe țari din lume. Rețeaua de socializare a mai putut fi accesata, vineri, cel mai probabil, din cauza unor probleme tehnice. Utilizatorii din Romania și mai multe țari din Uniunea Europeana sunt afectați din cauza defecțiunii, potrivit downdetector. Post-ul Facebook s-a…

- Primarul Gabriela Firea a gasit o soluție pentru a descongestiona traficul din Capitala: tramvaie suspendate. Edilul a declarat marți, 13 martie, ca municipalitatea a inceput pregatirile pentru o linie monorail. “Am inceput pregatirile tehnice pentru o linie de monorail, tramvai suspendat. Sunt 80 de…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- Reteaua de fast food McDonald's i-a surprins joi pe clientii sai din SUA prin rasturnarea celebrului sau logo galben cunoscut in intreaga lume, pentru a marca Ziua Internationala a Femeii, relateaza vineri EFE. Astfel celebrul 'M' auriu de la McDonald's a devenit 'W' (de la woman,…

- Programul vizitei oficialului roman va cuprinde, in data de 8 martie, inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritațile locale și o intrevedere cu președintele Camerei de Economie a Croației, Luka Burilovic. A doua zi, 9 martie, ministrul afacerilor externe,…

- Incarcarea unui vehicul electric in Romania se poate face, incepand din 19 martie, pe baza unui abonament fix, la care se adauga tariful de incarcare in functie de puterea pe care care masina o poate accesa la statie si timpul cat este conectata pentru alimentare, reiese din datele Renovatio e-charge,…

- Gheorghe Chioaru, președintele Asociației C.A.R.P.„Omenia” București, un inger protector al batranilor, cum il numesc cei carora le-a intins o mana de ajutor atunci cand au avut nevoie, se lupta de ani buni pentru binele batranilor.

- Gest de aplaudat al pompierilor gorjeni care miercuri, 28 februarie, au mers pe munte, pe un traseu dificil, pentru a ajuta calugarii de la schitul din zona Dealul Merilor, de pe Defileul Jiului. Impreuna cu membrii Asociatiei „Wild Rider...

- La nivelul european, in 2016, s-au inregistrat 25.670 de decese in urma accidentelor de circulație, cu 2% mai puține decat in anul anterior, in timp ce in Romania numarul persoanelor decedate a crescut cu peste 1%.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca, de Camera Deputatilor, permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, precizand ca ITM poate face verificari la domiciliu,…

- Dezvoltatorul de cladiri de birouri Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Bucurestiului si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de birouri.

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat astazi, in cadrul sedintei CGMB, proiectul de modificare a denumirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti, precum si completarea scopului si obiectivelor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara…

- Cea de-a doua mașina a unei familii este de cele mai multe ori utilizata doar pentru a transporta copiii la activitațile din timpul liber, iar șoferul adesea are mai puțina experienta la volan sau este chiar incepator. In plus, deoarece de multe ori cea de-a doua mașina a familiei este un model mai…

- In Romania, 1.786.000 de varstnici, din totalul de cinci milioane, traiesc cu pensii mai mici de 600 de lei. Cu toate acestea, fondul de pensii este insuficient pentru a acoperi chiar și aceste venituri mici. Un studiu al doctorului in economie Gheorghe Nistorescu arata care sunt hibele sistemului,…

- Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta…

- Avand in vedere solicitarile transmise de mai mulți cititori ai ziarului nostru, prezentam in cele ce urmeaza atribuțiile președintelui asociației de proprietari. Practic, cel in cauza pune in executare hotararile adunarii generale a proprietarilor. In primul rand, are obligația ca, impreuna cu membrii…

- In zona Pasajului Jiul nu este permisa circulația mașinilor mai grele de cinci tone. Acolo sunt restricții și de inalțime. ”De la inceputul acestei luni, un numar de 23 de conducatori auto de autovehicule de tonaj au fost sancționați cu amenzi in valoare de 28.100 lei. Reamintim ca…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Comisia Europeana ofera finantari de 340 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain in urmatorii doi ani, insa in Romania nu exista nicio initiativa de acest fel la nivel guvernamental, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), remis, marti, AGERPRES.…

- Asociatia Milioane de Prieteni a anunțat ca in cursul zilei de marti, 6 februarie 2018, a primit o adresa prin care i se solicita primirea in Rezervatia de la Zarnesti a unui urs care a fost vazut in repetate randuri in zona cabanei Postavaru si pe partia Drumul Rosu. „Solicitarea a venit din partea…

- Autostrazile premierului Viorica Dancila: Romania ar putea avea 350 de kilometri noi de autostrada pana in 2020. ECONOMICA.NET prezinta proiectele pe care se bazeaza promisiunea sefei Executivului, considerata fantezista de catre un ONG dedicat infrastructurii. Reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea…

- A emigrat în Franța mai bine de zece ani, iar acum acorda asistența juridica românilor și basarabenilor stabiliți acolo. Zice ca în Occident oamenii se întreaba, cum e posibil ca într-un stat atât de mic sa se întâmple crime atât de mari împotriva…

- Administrația PNL a reușit „performanța“ de a duce Aradul pe ultimele locuri in ceea ce privește sumele atrase de la Uniunea Europeana, in ultimii ani. Nici anul 2018 nu face excepție, iar așa cum se poate vedea in bugetul municipiului, și in acest an vom avea un mare ZERO, in dreptul fondurilor europene…

- Incepand cu data de 1 februarie, Daniela Popescu s-a alaturat, in calitate de director asociat, departamentului de birouri al firmei de consultanta imobiliara Colliers International Romania, dupa o activitate de peste 12 ani in companie. Daniela Popescu este parte a echipei Colliers International…

- Marti, a avut loc conferinta de lansare a proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova", finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru programarea in avans a postarilor si la reteaua Instagram. Momentan, optiunea pentru alegerea datei…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Primari, consilieri locali, referenți și directori de instituții au fost prezenți, luni, in sala mare a Consiliului Județean (CJ), la lansarea unui proiect destinat romanilor din Diaspora. Concret, acesta va sprijini inființarea a 30 de firme noi prin asigurarea unui buget de 40.000 de euro/beneficiar.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, dar ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern. Premierul anterior, Mihai Tudose nu era de acord cu transferul Palatului Elisabeta catre…

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Dezvoltarea economica a Romaniei, bazata in cea mai mare parte pe consum, iși prezinta acum nota de plata. In numai cinci ședințe ale pieței valutare, euro a reușit sa atinga trei noi maxime istorice, dupa o lunga perioada in care borna fusese stabilita in august 2014, in plina criza politica, provocata…

- Aplicații asemanatoare cu WhatsApp sunt folosite pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti.

- Cristian Paturca, autorul "Imnului golanilor", melodie simbol a Pietei Universitatii, a fost comemorat de mai multi membri ai Asociatiei "21 Decembrie 1989", prieteni si colegi de trupa, joi, la 7 ani de la moartea sa, la monumentul sau din Piata Universitatii. Participantii la comemorare…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, documentatia pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o parcare de tip „Park&Ride” in zona Pantelimon din Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru” si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie…

- Orasul Chisinau are potential pentru implementarea unei infrastructuri menite sa dezvolte ciclismul urban. Dezvoltarea transportului alternativ, bazat pe biciclete, ar prelua 30% din traficul urban. Constatarea ii apartine activistului civic in problemele municipale Victor Chironda, autor al unui studiu…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Dezvoltarea satelor și creșterea calitații vieții in mediul rural reprezinta o prioritate pentru orice comunitate. Pentru aceasta, se elaboreaza strategii, dar și programe care au in vedere crearea unor condiții moderne de trai și pastrarea specificului fiecarei localitați. Un exemplu in acest sens…

- Uniunea Europeana ar putea trata unele reglementari financiare britanice ca fiind echivalente cu legislatia UE, dupa Brexit, dar nu va acorda companiilor din industria financiara ”un pasaport general” pentru a face afaceri pe piata unica, a afirmat marti negociatorul sef pentru Brexit al blocului…

- Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal. Tariful anual va fi de 90 de lei, pentru fiecare loc de parcare de domiciliu. Astfel, buzoienii din blocurile 1, 2, 3,…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Asta, in contextul in care au fost cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump. Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost împuscat joi seara în timp ce cina într-un restaurant, a indicat Roberto…

- Polițiștii din cadrul structurilor Serviciului Rutier și Ordine Publica, ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea vor asigura in zilele urmatoare o atenta monitorizare a traficului, pe unele dintre cele mai importante segmente de drum de pe raza județului.…

- Primaria Timișoara va plati, in anul care vine, peste 2,1 milioane de euro, pentru curent electric. Asta nu inseamna insa, din pacate, ca vom avea și lumina pe strazi. Rețeaua de distribuție ramane aceeași și, in afara de promisiuni, nu se știe cand și daca vor fi facute investiții.