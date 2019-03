Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara a fost oprita, iar cea rutiera a fost ingreunata, in urma unui accident ce a avut loc joi la pranz, pe DN1, in zona localitatii prahovene Paulesti. A fost vorba de o coliziune fata-spate intre doua autoturisme, produsa dupa ce primul dintre ele a franat brusc, din cate anunta Centrul…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 7.45, locomotiva trenului R 3501 care circula pe relatia Brasov Medias a deraiat cu trei osii, intre statiile Augustin Racos, pe firul I.Potrivit purtatorului de cuvant al CFR SA; Oana Branzan, cei 6 calatori aflati in tren au fost preluati de trenul IR 1745, care…

- O autoutiitara a ajuns noaptea trecuta pe sinele de cale ferata, in zona strazii Ana Ipatescu, din Targu Jiu. Masina a derapat si s-a oprit intr-un gard si a ramas deasupra sinelor de cale ferata. Un echipaj al Politiei Locale ...

- Un accident de munca a avut loc pe calea ferata. Mecanicul de locomotiva a fost ranit dupa ce gheata a casut de pe linia de contact si a spart parbrizul locomotivei. Potrivit ITM, in data de 30.01.2019 ora 07:45 la SRTFC Bucuresti ndash; SELC Basarabi ndash; Statia CF Lehliu, judetul Calarasi a avut…

- Accidentul feroviar a avut loc sambata noapte si, in ciuda interventiei echipajelor SMURD, pentru un barbat de 53 de ani, lovit de tren, nu s-a mai putut face nimic. ”Accidentul a avut loc sambata sear, in jurul orei 22.00. Trenul Interregio care circula dinspre Bucuresti catre Galati, la scurt timp…

- Un barbat a incercat sa ajute o femeie care nu a respectat semnalele de la trecerea de la nivelul caii ferate și a ramas cu mașina blocata intre barierele coborate, insa chiar el era sa moara, dupa ce autoturismul a fost lovit de tren. Totul s-a petrecut in Zurich, Elveția. Barbatul a sarit in ajutorul…

- Un barbat a decedat, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata in comuna Carta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, relateaza Agerpres.ro.Barbatul, in varsta de 69 de ani, din Sandominic, aflat…

- Accident feroviar la Jucu. Un autoturism a intrat in coliziune cu o locomotiva, marți dimineața, in jurul orei 07:00. Au intervenit pentru salvarea persoanelor ranite doua autospeciale de descarcerare, o ambulanța de terapie intensiva SMURD și doua echipaje SAJ. La locul evenimentului salvatorii gasit…