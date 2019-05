Salvati de la moarte sigura. Operatii dificile la Spitalul din Constanta. Una dupa un accident la Tulcea alta dupa accidentul aviatic de la Tuzla

Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian in varsta de 63 de ani se va alege cu dosar penal dupa ce l-a bagat in spital pe un tanar motociclist, care circula regulamentar pe bulevardul Nicolae Balcescu. Accidentul s-a produs astazi, in jurul orei 12:30, in intersecția de la Starea Civila. Potrivit primelor date din ancheta, un conducator…

- Procurorii de la Parchetul General susțin, intr-un raspuns la o solicitare STIRIPESURSE.RO, ca ancheteaza prabușirea avionului Tarom din 28 decembrie 1989, precum și distrugerea unor cladiri de patrimoniu, cele doua anchete fiind disjunse din dosarul Revoluției, trimis recent in judecata."Cu…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Deranjat ca se vorbește in timpul slujbei sale, staretul Ioasaf de la Manastirea Cotmeana i-a amenințat cu bataia pe enoriașii prezenti in sfantul lacas, ba mai mult il injura ca la usa cortului si pe Klaus Iohannis. “Va dau si peste bot si va scot dintii! (…) dobitoci. Mergeti, fratilor, in padure…

- Imaginatia hotilor nu are limite. Metoda „Accidentul”, care a facut sute de victime printre romani, a fost inlocuita cu „Imprietenirea”! Metoda „Imprietenirea” este noua tactica a hoților de a-și impresiona victimele cu scopul de a avea acces cu ușurința in locuințele cestora. Potrivit polițiștilor…

- La aproximativ o luna de la teribilul accident aviatic din 21 februarie de la Tuzla, pilotul instructor, de 55 de ani, care a supravietuit cumplitului accident aviatic din 21 februarie de la Tuzla a fost externat din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Potrivit EVZ.ro, viata lui a fost salvata…

- Fata de politist, fost sef de post – genul acela constiincios care-si ia hartiile acasa, daca nu apuca sa termine tot ce are de facut la serviciu -, Georgiana Mosu a simtit de mica influenta tatalui. Cand era in clasa a IX-a, deja dorinta de a face parte din sistem prinsese contur. Dupa absolvirea Colegiului…

- Trei tineri care s-au aventurat la ceas de seara pe un traseu montan spre Poiana Brașov, dar fara echipament corespunzator, au fost salvați de salvamontiștii din Poiana Brașov, care le-au venit in ajutor cu snowmobilul. Aseara, in jurul orelor 18.30, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat…