Salvati Copiii Romania doteaza Sectia de Terapie Intensiva Neonatala de la Maternitatea Pantelimon Aparatura medicala precara, acolo unde nu e chiar insuficienta, pune maternitatile din Romania in situatii dramatice: nou-nascutii cu patologie severa sunt refuzati la transfer, pentru ca nu exista, pentru ei, incubatoare sau aparate de ventilat. Organizatia Salvati Copiii Romania a demarat un plan de urgenta, pentru a duce aparatura medicala vitala acolo unde nevoile sunt imediate: astfel, in 2019, 115 aparate vor ajunge la 49 de maternitati. Pana la sfarsitul anului, numarul maternitatilor dotate in cadrul campaniei de reducere a mortalitatii infantile se va ridica la 96, cu un total de 630… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

