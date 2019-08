Salvati Copiii, despre rectificarea bugetara: Educatia este din nou sacrificata Cu mai putin de o luna inainte de inceperea scolii, educatia este din nou sacrificata, atrage atentia Organizatia Salvati Copiii Romania.



"Fara a avea inca un ministru plin, dupa demiterea Ecaterinei Andronescu si numirea ministrului Culturii, Daniel Breaz, interimar si la Educatie, tocmai de aici se taie bani, la rectificarea decisa de Guvern..



Si nu de oriunde, ci chiar de la programul "Merg la scoala", pentru ca, a anuntat prim-ministrul, programul nu a fost pregatit si, ca atare, nu poate fi implementat", se arata in comunicatul Organizatiei, remis Business24.



Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

