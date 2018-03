Stiri pe aceeasi tema

- Salvati Copiii Romania reclama faptul ca in Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza in spatiul public, dar care s-ar adresa doar mamelor care alapteaza copii care nu au implinit 24 de luni.

- Organizatia Salvati Copiii solicita Parlamentului Romaniei eliminarea discriminarii, pe criteriul varstei copiilor, din proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice, care impune arbitrar o limita de varsta a copilului protejat impreuna cu mama sa. Potrivit unui comunicat al Salvati Copiii,…

- "Organizatia Salvati Copiii cere Parlamentului Romaniei eliminarea discriminarii, pe criteriul varstei copiilor, din proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice Desi propunerea legislativa privind alaptarea in spatii publice , aflata in proces de adoptare in Senatul Romaniei, raspunde nevoii…

- Senatorii au adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind Legea muntelui, cu amendamente admise, care reglementeaza modalitatile de protectie si dezvoltare inteligenta, durabila si incluziva a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor naturale si umane. Proiectul a fost adoptat…

- Tudorel Toader a fost singurul care a votat in ședința CSM pentru revocarea șefei DNA Sectia pentru Procurori a CSM a dat, marti, aviz negativ pentru revocarea lui Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. "În sedinta sectiei pentru procurori din 27 februarie 2018,…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Asociațiile de mediu sunt nemulțumite de o decizie din 2017 a Ministerului Mediului referitoare la eliminarea obligativitatii obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatarea forestiera. Silvicultorii spun ca de fapt ar fi vorba doar de o hartie emisa de autoritațile…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei. Principalele modificari aduse…

- Senatorii au adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie…

- Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi ridicata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare…

- Camera Deputatilor si Senatul se intalnesc marti in sedinta comuna pentru a vota proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta…

- Patru parlamentari de la ALDE și PSD au inițiat un proiect legislativ de modificare a exercitarii profesiei de notar. Aceeași propunere legislativa a fost depusa și in 2015 de doi aleși de la UNPR, dar a fost respinsa ulterior de ambele camere. Proiectul prevede o noua forma de organizare a biroului…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violentei in familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu ce permite politistului sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Senatul a adoptat, luni, cu 88 de voturi „pentru” și 10 abțineri, o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit votului senatorilor, cei care vor profera injurii in public vor fi sancționați cu 1.000…

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Anunțul a fost facut de senatoarea USR Florina Presada. 'Este o prioritate ca victimele violentei domestice sa fie in siguranta, in primul rand sa reducem acest fenomen de violenta in familie, asa ca am pregatit o propunere legislativa pentru modificarea procedurii de emitere a ordinului de…

- Ministerul Mediului vrea sa introduca o taxa de 1% din valoarea oricarei investitii pentru evaluarea impactului proiectelor publice sau private asupra mediului. Proiectul de lege nu specifica clar pentru ce proiecte se percepe aceasta taxa, insa se spune ca autoritatile publice pentru protectia mediului…

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului International al Copiilor, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman (ICR) Venetia transmis,…

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune, luni, o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, potrivit Agerpres.

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Tarifele percepute pentru efectuarea serviciului public de salubrizarea ar putea fi modificate. Primaria Buzau a inițiat un proiect de hotarare pentru ședința din luna martie ce vizeaza modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiu. Proiectul este supus dezbaterii publice,…

- Club Rotary Norvegia, in parteneriat cu Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Sociala Gorj, desfașoara proiectul „Together we are stronger“, dedicat comunitatilor de romi din Gorj. „Proiectul vizeaza trei etape, respectiv vizita in comunitațile de romi, un seminar in cadrul caruia ...

- Multi dintre ei sufera de depresie, dar prea putini sunt cei care isi permit sedinte de terapie cu un psiholog. In ultimul timp mai multe organizatii si asociatii non guvernamentale au inceput sa ofere sprijin copiilor aflati in astfel de situatii. Una dintre aceste asociatii este Gift of Beauty.…

- Flaviu Balan: TSD Maramureș considera benefice masurile luate de Guvern pentru tinerii dezavantajați Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege prin care autoritațile publice locale vor aloca un procent de 5% din totalul posturilor tinerilor care se afla in sistemul de protecție, provin din acesta…

- ADR Sud Muntenia a obtinut finantare nerambursabila pentru un nou proiect european. Incepand cu luna ianuarie, Agentia, in calitate de partener, impreuna cu Asociatia „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Mereu pus pe sotii si cu o pofta de viata de invidiat, Titus Francu, la cei aproape 70 de ani ai sai, isi sfideaza varsta cu zambetul pe buze: urca pe munte, calareste, picteaza, sculpteaza, restaureaza mobilier si icoane, canta la vioara, scrie poezii, a cochetat cu cinematografia si fotografia, se…

- Premierul Mihai Tudose ar dori ca Palatul Elisabeta sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, conform unor surse oficiale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus, pe 7 noiembrie, o initiativa…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Monumentul comemorativ al fostilor refugiati si expulzati din 1940 primeste aprobare de amplasare de la Primaria Carei doar in statia de taxi din fata bustului lui Avram Iancu din Carei in cu totul alt loc decat cel aprobat de Consiliul Local in iulie 2015. Faptul este confirmat printr-un articol…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- La Cumpana, a devenit deja o traditie ca autoritatile locale, impreuna cu Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara, sa daruiasca familiilor defavorizate pachete cu alimente in perioada sarbatorilor, astfel incat acestia sa aiba o masa decenta, iar copiii si batranii sa nu sufere chiar de sarbatori. Primaria…

- Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara. Potrivit municipalitatii, dupa modificarile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificata si completata de Legea nr. 15/2016, Asociatia comerciantilor din Centrul…

- In perioada 14 aprilie – 27 iunie, Asociația „Buna Ziua, Copii din Romania!” a derulat proiectul „Voluntari pentru seniori”, in parteneriat cu Caminul pentru Persoane Varstnice Tutova și Primaria Tutova. Mobilizarea voluntara a 13 tineri, ghidați de un asistent coordonator de voluntari, a dus la bun…

- Proiectul de lege al deputatului PSD Liviu Plesoianu care introduce modificari dure pentru organizatiile neguvernamentale, deja adoptat tacit de Senat, ar urma sa fie discutat in comisia juridica a Camerei Deputatilor in sedinta de luni dupa-amiaza. Proiectul prevede ca fundatiile si asociatiile sunt…

- "Modelele de contracte propuse prin actul normativ sunt compatibile cu notiunea de contract administrativ, autoritatile administrative dispunand prerogative importante: dreptul de supraveghere si control, dreptul de a modifica unilateral contractele, situatii exceptionale, notificarea celeilalte…

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…

- Partidul Libertații al Austriei a anunțat ca interzicerea planificarii fumatului in toate barurile și restaurantele care urma sa intre in vigoare in 2018 va fi anulata. Șeful partidului, Heinz-Christian Strache, a declarat ca schimbarea a fost convenita in discuțiile in curs de formare pentru…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, joi, proiectul "Joaca pentru viața", care are ca scop principal dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișcare ale copiilor din Romania cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. …

- Liceul Tehnologic Sebeș participa la a X-a ediție a Concursului Național EUROSCOLA, pentru promovarea celui mai cunoscut obiectiv din oraș, Turnul Studentului. Proiectul de numeste ”Turnul Studentului intre invazia turcilor si invazia timpului”. Aceasta este cea de-a doua activitate a concursului, care…

- Agentia Nationala de Integritate a transmis, marti, ca nu sustine adoptarea propunerii de lege initiate de social-democratul Florin Iordache, intrucat nu corespunde unei decizii a Curtii Constitutionale si instituie un tratament preferential si discriminatoriu parlamentarilor fata de celelalte categorii…

- Oficiali de rang inalt ai Națiunilor Unite au denunțat un proiect de lege din Irak care ar permite casatoria minorilor inca de la varsta de 9 ani, reprezentanții ONU avertizand ca aceasta ar insemna rapirea copilariei unor fete și baieți deja marcați de razboi, transmite marți Reuters.