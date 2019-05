Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al finanțelor publice in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, candidat Pro Romania la alegerile europarlamentare din mai, atrage atenție asupra unui fapt pe care il considera ”extrem de grav” acela ca Guvernul se imprumuta la costuri foarte ridicate de pe piețele extrerne pentru acoperirea…

- "Având în vedere faptul ca în momentul de fata pe lista candidatilor UDMR pentru europarlamentare avem aproape 40% femei, consider ca acesta este un semnal pentru familiile din comunitatea maghiara, în sensul ca prezenta femeilor este necesara, atât la nivel local,…

- Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania atrage atentia asupra consecintelor interventiilor nechibzuite asupra retelelor aeriene, semnaland ca, in ultimele zile, un numar de operatori de telecomunicatii s-au confruntat cu disfunctionalitati semnificative in propriile retelele…

- Peste 50 de femei au protestat, marti dimineata, in fata Primariei Capitalei, pentru a atrage atentia ca singurul adapost non-stop pentru victimele violentei domestice ar putea sa se inchida. Membre ale mai multor organizatii de profil, dar si victime ale abuzurilor au protestat fata de…

- Ziua Mondiala a Vocii este o initiativa care are drept scop constientizarea publicului larg asupra importantei crescânde a vocii umane în activitatea socio – profesionala, un alt mod de a atrage atentia asupra problemelor vocale. Initiativa acestei celebrari a fost luata în…

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International afirma ca Statele Unite au încalcat legislatia umanitara internationala, omorând civili în Somalia, potrivit BBC, citat de Rador.Armata americana a intensificat folosirea dronelor în Somalia, sub comanda presedintelui…

- Fenomenul mamelor adolescente ramane unul alarmant in Romania, in condițiile in care rata mortalitații infantile este de aproape 3 ori mai mare in cazul acestora decat in cazul mamelor adulte, care au acces la asistența medicala adecvata. Read More...

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, alaturi de secretarul general al Ligii Alesilor Locali PNL, Ionel Chirita, au sustinut vineri, 22 februarie, o conferinta de presa a carei tema centrala a fost bugetul de stat pe anul 2019. Au fost atinse puncte…