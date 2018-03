Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la ora 18:15, a avut loc echinoctiul de primavara, marcand inceputul primaverii astronomice. Termenul „echinoctiu” provine din cuvantul latin „æquinoctium”, rezultat din combinarea cuvintelor „æquus” (egal) cu „nox, noctis” (noapte), potrivit Descopera, preluat de Mediafax. La momentul echinoctiului…

- Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce in acest an marti, 20 martie, la ora 18.15 (ora Romaniei, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urs...

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie pe Dealul Negru, la Deduleștii s-au inregistrat, in aceasta dimineata, -6,1 grade, la Curtea de Curtea de Argeș au fost -5 grade, la Campulung Muscel -4,8 grade, la Stolnici -4,9 grade, iar Pitești, -5,4 grade Celsius. La Pitești in cursul dimineții…

- Pana cand vor veni, romanii trebuie sa se descurce cu ce au, ghiocei, toporasi - oricum, este si post. Cei mai gospodari compatrioti au inceput curatenia de sezon, cu speranta ca, intorcand casa cu fundul in sus, vor gasi ceva resturi de la Sarbatori. Ne aflam in plina campanie de primenire; despre…

- Facultatea de Arte din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța deschide seria de evenimente din cadrul proiectului “Primavara artelor” a XI-a ediție cu spectacolul “Declarație de dragoste”. Evenimentul va avea loc pe 16 martie a.c., de la ora 19:00, in Sala Studio de pe bulevardul Mamaia, nr.…

- Primavara este tot mai aproape de noi și dovada consta in temperaturile pozitive și tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitați in aer liber, de care se bucura atat adulții cat și cei mici, este mersul pe bicicleta, un mijloc…

- Primaria Municipiului Zalau, cu sprijinul unitaților subordonate Consiliului Local, al instituțiilor publice, al societaților comerciale și al unitaților de invațamant din municipiul Zalau, demareaza, in perioada 15 martie – 15 aprilie 2018, acțiunea “Luna Curațeniei de Primavara”. Avand o tradiție…

- Singura isi cladeste fericirea…La fel ca si primavara, gustul autentic pentru fericire este fara indoiala, unic. Asa cum este adevarat ca nimic nu se pierde, totul se transforma, femeia are capacitatea de a-si recapata prospetimea…dupa orice moment mai putin placut oferit de viata…si atunci cand se…

- Astenia de primavara poate fi definita ca o senzatie de oboseala si slabiciune fizica, aparuta la trecerea dintre anotimpuri. Afla cum sa depistezi cat mai repede simptomele asteniei de primavara și sa o tratezi la timp, scrie realitatea.net.

- Telespectatorii TVR 2 se vor bucura de o primavara frumoasa in fața micului ecran alaturi de cele mai asteptate filme si seriale, sezoane noi si atractive ale emisiunilor de divertisment, umor, informatii de calitate si muzica buna. Filmele de colectie le gasim, in fiecare zi de miercuri, la TELECINAMATECA,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru primavara lui 2018. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%....

- Pregatita pentru lansare in aceasta primavara, urmatoarea actualizare pentru Windows 10 are un nume pe cat de potrivit, pe atat de predictibil. Microsoft a decis sa pastreze denumirea „Creators Update” si pentru a treia lansare din seria de actualizari incrementale aduse sistemului de operare Windows…

- Informatii noi despre incendiul violent ce a cuprins nava Maerk Honam, sub pavilion Singapore, la bordul careia se afla si un marinar roman. Incendiul s a produs in Oceanul Indian Marea Arabiei la 900 de mile de Salalah Omana. Nava a plecat din Singapore catre canalul Suez Incendiul este inca in desfasurare…

- In 8 Martie celebram Ziua Internaționala a Femeii. Cu aceasta ocazie uram strabunicilor, bunicilor, mamelor, soțiilor, fiicelor și surorilor noastre o Primavara binecuvantata cu sanatate și impliniri! La mulți ani!!

- Ziua Femeii. Cele mai frumoase urari si felicitari de 8 Martie Mesaje de 8 Martie. Fie ca este vorba de mamici, sotii, iubite, prietene sau colege, cu totii transmitem de 8 Martie un gand bun femeilor din viata noastra. Mesaje de 8 Martie. Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune…

- Printre noutatile care vor fi prezentate in aceasta editie se numara singurul carucior din lume ce poate fi pliat cu landoul pe el, o colectie de hainute extensibile si reglabile pentru copii si primul scaun auto pentru copii cu airbag, din lume. Tara Jucariilor aduce cele mai noi si diversificate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prezentat, luni, prognoza pentru perioada 5 – 18 martie, anuntand o incalzire accentuata a vremii, cu temperaturi care vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, mai ales in jurul datei de 11 martie.

- Este al treilea tramvai pictat din Cluj, parte din proiectul Galerie de arta pe roți, inițiat de artiștii Ocu și Kero la care se alatura de aceasta data și colegul lor de breasla Irlo. Proiectul este unul de revigorare vizuala prin arta a tramvaielor vechi din Cluj și de transformare…

- Primavara este anotimpul eleganței, al feminitații, al fertilitații. Primavara este imbrațișarea pamantului cu cerul... “Primavara ne arata ce poate face Dumnezeu dintr-o lume murdara si anosta.”- Virgil A. Kraft. Read More...

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- „Marțișorul de altadata inseamna in zilele noastre altceva… Mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare dintre noi. Rolul nostru, al dascalilor, este acela de a face pe copii sa prețuiasca și sa respecte obiceiurile și tradițiile poporului in care s-au nascut, precum și aceasta sarbatoare care ne aduce…

- Avertizarea Cod portocaliu de frig emisa de Administrația Naționala de Meteorologie se prelungeste și in județul Bacau. Astfel, pana pe data de 2 martie 2018, ora 20.00, valul de frig va fi in intensificare, gerul va fi persistent chiar și pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Luna martie aduce primavara in sufletul și in viața tuturor zodiilor. Și nu numai atat. Ne așteapta o luna plina de provocari pe toate planurile. Iata horoscopul detaliat al lunii martie pentru fiecare zodie in partie, horoscop publicat de...

- “€De fiecare data, folosim forța pentru ca suntem nevoiți, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Așa ca maine, pe 1Martie, ieșim in strada, cu toata forța, sa deszapezim cele mai mari spitale pentru copii, din București, iar tu te poți alatura noua daca dorești!” anunta…

- Gerul și precipitațiile abundente care au lovit cea mai mare parte a țarii, in special sudul și sud-estul Romaniei se retrag incepand de saptamana viitoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Cine caștiga saptamana asta? Zapada sau Ghioceii? Vor fi zile decisive in razboiul dintre iarna și primavara. Dupa cateva zile extrem de friguroase, soarele va riposta doar la sfarșitul saptamanii, cand vremea va reveni la limite mai normale pentru aceasta perioada. Miercuri și joi se vor inregistra…

- Campionatul Ligii a II-a se reia astazi, dupa doua luni si jumatate de pauza. Foresta, care n-a avut o vacanta de iarna tocmai linistita din cauza problemelor financiare, va primi pe Areni replica gruparii Dacia Unirea Braila. Meciul se anunta unul deosebit de incrancenat, in conditiile in care ...

- Primavara isi face simtita prezenta la Palas. Iesenii sunt invitati sa descopere nenumarate propuneri de simboluri cu snur alb si rosu, care acopera toate preferintele. De vineri pana joi, in perioada 23 februarie – 1 martie 2018, parterul Atriumului Palas Mall va gazdui „Sarbatoarea Primaverii", un…

- Singura modificare intervine la vacanta de primavara Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul…

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza AFP. Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali,…

- Mai este putin pana cand vine primavara si vor incepe sa apara verdeturile in gradina. Leurda culeasa din padure ramane o „delicatesa” pe care o vom gasi in curand, pentru putin timp, doar pe tarabele din piata. O reteta de clatite cu urda si leurda ne va face sa asteptam primavara mai cu drag.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor suferi in perioada urmatoare și care vor trece prin desparțiri dureroase, scrie estisuperba.ro. Afla daca ești printre ghinioniști. Citeste si Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Stefan Hrusca revine in tara in aceasta primavara pentru un concert deosebit. Cele mai indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul eveniment ce va avea loc pe 8 martie la Casa de Cultura a Sindicatelor din Galati. Daca va e dor de "Fostele iubiri"…

- Aleșii poporului se intalnesc in aceasta dimineața in prima ședința plenara din sesiunea de primavara 2018. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, care s-a convocat, miercuri, in prima ședința din acest an. Agenda pentru ședința din 8 februarie include 12 proiecte de lege.

- Sarbatorim zece ani de Neatza cu o vreme super frumoasa. Cerul va fi in general variabil spre senin , exceptie facand N-V, S-V teritoriului si zona montana unde vor fi innorari, ploi si precipitatii mixte

- Actrita Francoise Fabian, in varsta de 84 de ani, va lansa un album cu cantece scrise pentru ea de Alex Beaupain, Charles Aznavour, Julien Clerc si Vincent Delerm, a anuntat marti pentru AFP ofiterul de presa al artistei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Raed Arafat, anunt de MAXIMA importanta:…

- HTC a prezentat in toamna anului trecut doua noi modele de smartphoe-uri din gama U11, iar la inceput de an modelul U11 EYEs a debutat in China. Ne-am fi asteptat ca urmatorul moment la care compania taiwaneza va lansa noi dispozitive mobile sa fie Mobile World Congress 2018, targul de tehnologie mobila…

- Primavara lui 2016 ne-a adus in prim plan unul dintre cele mai futuriste concepte prezentate pana acum in lumea auto, si anume BMW Vision Next 100. Anul 2016 reprezenta pentru cei de la BMW un punct important in istoria lor, consemnand nu mai putin de o suta de ani de existenta, potrivit cars.ro.…

- In medie, un festival la 17-18 zile. Asta au in plan Centrul Municipal de Cultura, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” și Filarmonica de Stat Arad sa organizeze in anul ce abia a inceput. De curand a fost afișat la transparența proiectul Bugetului Local pentru anul 2018, acolo menționandu-se și sumele…

- Incepand de vineri, 12 ianuarie, in mediul online circula o petitie care aduce in atentia sucevenilor si mai ales a autoritatilor locale starea dezolanta in care se afla in prezent patinoarul Areni, petitia solicitand imperativ reabilitarea si modernizarea acestuia."Salvati patinoarul ...

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe si-a propus sa demareze in primavara acestui an programul de reabilitare a fatadelor blocurilor din municipiu, fiind vizate, in prima faza, cele din zona centrala si de pe Bulevardul „1 Decembrie”. Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, a declarat…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava catre doua noi destinatii externe.

- Anul acesta, vom avea vreme de primavara de Boboteaza, iar maximele vor ramane ridicate pana pe la mijlocul saptamanii viitoare. Abia atunci ne putem aștepta și la cateva zile de iarna autentica.

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem...

- Constanțenii, dar și turiștii sosiți pe litoral în aceste zile de sarbatoare au profitat din plin de razele blânde ale soarelui din prima zi de Craciun și au ieșit la plimbare. Faleza de la Casino a fost preferata în aceasta dupa-amiaza de constanțenii care au preferat sa…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…