Stiri pe aceeasi tema

- Cum de membrii onorabili din Guvernul Ciolos, care erau la inceputurile PLUS pe langa Dacian, sau oamenii onorabili din USR, si mai ales publicul acestor doua partide, accepta asa ceva? Or fi in neregula vechile criterii ori aliante de integritate sau proiectul de reforma al clasei politice a fost deturnat?

- Incepand cu data de 23 iulie, pompierii de pe malul Borcei participa la o campanie de donare sange desfasurata in incinta Centrului de Transfuzie Sanguina Calarasi. Actiunea are un caracter umanitar care are drept scop marirea bancii de sange, atat de necesar pentru cei aflati in situatii limita.

- Uleiurile esențiale pot fi folosite pentru reimprospatarea aerului din camera, dar și ca terapie. Pentru a evita arsurile solare, mușcaturile de insecte, bacteriile care pot circula in zonele foarte aglomerate alege medicamente naturale.

- Intervenția salvamontiștilor s-a dovedit a fi extrem de dificila din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aceștia au salvat o tanara in varsta de 27 de ani care a suferit o fractura la un picior. ”Intervenție cu risc mare pentru Salvamont Neamț, in plina furtuna cu descarcari electrice pentru…

- V. Stoica Manastirea Turnu, de langa Ploiești, are, pe zi ce trece, tot mai multe vești bune atat pentru enoriași, cat și pentru membrii comunitații locale din apropierea lacașului de cult. Reprezentanții manastirii au anunțat ca in cadrul centrului medical s-a mai amenajat un al doilea cabinet stomatologic,…

- Pompierii adjudeni intervin la aceasta ora (duminica, 13.30) pentru salvarea unei persoane care ar fi cazut intr-o fantana. Potrivit informațiilor, intervenția are loc in satul Ciorani, comuna Pufești. Pompierii sunt ajutați de volontarii SVSU din comuna, la fața locului fiind și o ambulanța a SAJ Vrancea.…

- Degringolada la PSD, care are de gestionat și rezultatele proaste la alegeri, și dispariția lui Liviu Dragnea de la vârful partidului. Liderii PSD au fost convocați de urgenta la București.

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa pe 21 mai. Sf. Constantin a venit pentru crestinii crunt prigoniti vreme de doua secole ca o binecuvantare din partea lui Dumnezeu. Datorita imparatului Constantin si mamei sale Elena, crestinismul a intrat intr-o perioada de maxima…