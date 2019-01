Salvarea investiţiilor din localităţile prahovene – parteneriatele cu Consiliul Judeţean Violeta Stoica Creșterea salariilor din sistemul bugetar, inclusiv in administrația publica locala, a condus la o situație care parea de nerezolvat, pentru localitațile prahovene, in cursul anului trecut. Pentru ca o parte importanta a bugetelor a fost direcționata in multe dintre primarii – cu puține excepții – catre funcționare, nemaiexistand fonduri prea multe pentru investiții, singura varianta pentru continuarea sau pentru demararea unor lucrari la obiective de interes local a fost solicitarea de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Prahova. Astfel, de-a lungul anului trecut,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce a fost in 2018 si ce va fi in 2019. Interviu cu presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, care dezvaluie cititorilor toate proiectele din județ. – Am vrea sa știm care este bilanțul activitații la Consiliul Județean Prahova. –Bogdan Toader: 2018 a fost anul investițiilor in domeniul sanitar, dar și…

- Daca in anul 2017 bugetul alocat celor 19 spitale aflate in relație contractuala cu CJAS Timiș a fost de aproximativ 386 milioane de lei, in 2018, pentru aceleași unitați sanitare, bugetul este de 432 milioane de lei. „Spitalele cu cele mai mari bugete sunt unitațile sanitare cu adresabilitate…

- Violeta Stoica Faptul ca la nivelul bugetului județean nu s-a reușit sa se cheltuiasca o mare parte din fondurile alocate secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru investiții, la propunerea președintelui autoritații județene, Bogdan Toader, sume substanțiale au fost direcționate catre primariile din…

- Corpul central al Spitalului de Pneumoftiziologie din Galati a fost inaugurat, marti, dupa ce a fost consolidat, reabilitat, modernizat si extins pe verticala cu un etaj, a anuntat Biroul de presa al Consiliului Judetean (CJ) Galati. Potrivit sursei citate, valoarea lucrarilor a fost de 6.178.644 lei,…

- Consiliul Judetean Prahova a depus in vederea finantarii din fonduri Europene nerambursabile, proiectul cu titlul ”Extinderea, reabilitarea si modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstretica si Ginecologie Ploiesti”. Obiectivul general al proiectului propus il constituie…

- Cristina Petrut, care a fost director comercial al spitalului Polaris din Cluj, o afacere a familiei Socea, este din noiembrie 2018 director regional corporate al Regina Maria Cluj si se ocupa de dezvoltarea portofoliului regional de abonamente al retelei private, o divizie care contribuie cu circa…

- Violeta Stoica Zilele acestea, in județul Prahova se afla o delegație a Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru efectuarea vizitei in teren premergatoare semnarii contractelor de finanțare privind doua proiecte majore de infrastructura rutiera. Cele doua proiecte, pentru care s-a solicitat…

- ADR Centru a semnat doua contracte pentru finantarea proiectelor propuse de edilii din Zarnesti si Victoria, prin Programul Operational Regional 2014-2020. Cererea de finantare din Zarnesti are cea mai mare valoare, de peste 22 milioane lei (4,72 milioane de euro) si vizeaza reabilitarea energetica…