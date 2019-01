Salvare spectaculoasă. Un bărbat de 103 ani a sărit pe fereastră pentru a se salva dintr-un incendiu Un barbat de 103 de ani a sarit pe fereastra pentru a se salva dintr-un incendiu izbucnit la prima ora a zilei de duminica in rezerva sa dintr-un sanatoriu din nordul Germaniei, informeaza DPA.



Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa miezul noptii, iar barbatul a sarit de la fereastra camerei sale pentru a scapa de flacari, a indicat un purtator de cuvant al politiei, potrivit Agerpres.



Varstnicul a supravietuit caderii, insa a suferit leziuni grave si a fost dus la spital. Din primele informatii nu reiese clar daca leziunile au fost provocate de flacari sau de cadere.



