Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii montani din Prahova au fost solicitați la cinci acțiuni in munții Bucegi. La primele trei intervenții, au fost salvate doua femei care suferisera traumatisme la genunchi și glezna, iar a treia la maini și picioare.

- Salvatorii montani din Prahova au avut intervenții una dupa alta, in weekendul care tocmai s-a incheiat. Cel mai grav caz a fost inregistrat sambata, salvamontiștii avand de recuperat un turist accidentat aflat intr-o zona dificila.

- Violeta Stoica Zeci de minori cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani au fost ajutați, marți seara, de salvamontiștii din Bușteni sa coboare de pe munte, dupa ce au ramas, practic, blocați, pe Valea Jepilor. Cei 35 de copii, neechipați corespunzator și neantrenați pentru a face un asemenea traseu de durata…

- Echipaje de pompieri, jandarmi si salvamontisti cauta un batran de 76 ani, care a plecat joi la cules de ciuperci, intr-o zona impadurita din apropierea municipiului Gheorgheni, si nu s-a mai intors, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a precizat ca barbatul…

- A avut loc unul dintre cele mai grele exercitii de recuperare din adancuri, la care au participat 30 de speologi din toata tara. Potrivit scenariului, o tanara care suferise un traumatism cranian se afla la peste opt sute de metri in subteran. Pentru a face fata provocarii, speologii s-au impartit…

- Salvamontistii din Neamt au intervenit, joi, la trei accidente montane in doar o ora. Trei persoane au suferit fracturi ale membrelor. Salvamontistii spun ca bilantul accidentelor petrecute la munte este ”ingrijorator”. In prima jumatate a acestui an, au avut loc 5.080 actiuni de salvare si de acordare…

- F.T. Are numai 22 de ani si este agent de politie in cadrul Biroului Rutier Ploiesti. Il cheama Lucian Lepadatu. Sambata, 20 iulie a.c., in jurul orei 6, 30, aflat pe plaja de la Costinesti, a observat in largul marii un tanar, care se indepartase de geamandura si se zbatea sa ramana la suprafața, strigand…

- Un copil de 9 ani și bunicul sau au ramas blocați pe stanci, sambata, in zona lacului Balea din județul Sibiu pentru ca s-au abatut de la traseul marcat. Au fost coborați dupa intervenția salvamontiștilor care i-au coborat din zona dificila. Salvatorii montani au fost alertați sa intervina, sambata,…