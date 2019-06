Salvamontiștii intervin. Turiști surprinși de o viitură la Cheile Râmețului Doua echipaje de la Serviciul Județean Salvamont Alba intervin, luni seara, in Cheile Ramețului, unde doua grupuri de turiști au ramas izolate și au cerut ajutor prin numarul de urgența 112, dupa ce o viitura formata in timpul unei ploi puternice le-a blocat coborarea de pe munte. In total sunt 7 persoane, doi cetațeni germani intr-un grup și cinci persoane dintre care doi copii, in celalalt grup. "Acțiunea de salvare este in desfașurare. In urma apelul de ajutor facut pe 112 au fost trimise in zona doua echipaje Salvamont. Cele doua grupuri se afla in aceeași zona, Cheile Ramețului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, dintre care doi cetateni germani au fost blocati de o viitura, luni seara, in Cheile Rametului. Echipaje de salvatori intervin pentru recuperarea acestora. Revenim cu amanunte. Citește Turisti blocati de o viitura in Cheile Rametului. Echipaje Salvamont Alba intervin pentru recuperarea…

- Salvamontistii au intervenit pentru recuperarea unei turiste din Germania care si-a fracturat piciorul intr-o zona abrupta a masivului Ceahlau, actiunea, care a durat aproape cinci ore, incheindu-se vineri seara. Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca actiunea a inceput in…

- Salvamontistii din Sinaia intervin, miercuri, pentru salvarea unui turist de 65 de ani aflat in stop cardio-respirator, in Valea Calugarului. "Actiunea este in derulare, colegii mei intervin. Nu am date...

- Circa 900 de pompieri intervin in Prahova in zone afectate de inundatii, iar pe perioada noptii cautarile copiilor luati de viitura in Sangeru sunt sistate, urmand sa fie reluate sambata dimineata, informeaza ISU Prahova. Populatia a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert asupra fenomenelor…

- Salvamontiștii din Bucegi intervin sambata dupa amiaza in ajutorul a cinci turiști straini blocați pe jepii Mici. Turiștii din Germania au fost surprinși de zapada și s-au ratacit. O persoana a sunat la 112 și a anunțat ca mai mulți turiști straini au nevoie de ajutor pe Jepii Mici din Bucegi. Operațiunea…

- Salvamontiști din Bușteni intervin, sambata, pentru salvarea a cinci turiști nemți care au ramas blocați pe un traseu inchis din Munții Bucegi, transmite corespondentul MEDIAFAX. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca salvamontiști intervin pentru…

- Salvamontiștii din Alba au intervenit sambata seara pentru recuperarea a doi turiști care au fost surprinși intr-o zona greu accesibila din Munții Apuseni. Operațiunea a durat trei ore. Cele doua persoane care au fost surprinse de furtuna s-au abatut de la traseul turistic. Potrivit sefului Serviciului…

- Salvamontiștii de la Serviciul Public Salvamont Alba au intervenit, in urma unui apel prin sosit prin 122, pentru recuperarea a doua persoane care surprinse de furtuna in zona Rameț a județului Alba. Cele doua persoane s-au abatut de la traseul turistic intr-o foarte greu accesibila. Salvamontiștii…