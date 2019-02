Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii, ajutați de salvamontiști și jandarmi montani, intervin pe Valea Dorului, in comuna Drajna, pentru recuperarea unui barbat cazut intr-o zona in care accesul este deosebit de dificil.

- V.S. Salvamontiștii prahoveni au primit de la o canisa din Capitala un pui de ciobanesc englezesc, rasa Border Collie, care va fi primul dintr-o serie de caini ce vor fi pregatiți pentru cautarea victimelor avalanșelor. Conductorul micuțului patruped va fi Sergiu Frusinoiu (foto), cel care va participa,…

- Un barbat in varsta de 80 de ani, imobilizat la pat, a fost grav ranit intr-un incendiu izbucnit sambata intr-o casa din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu. Victima a ajuns la spital.

- Salvamontiștii din Sibiu intervin, joi seara, pentru salvarea unui angajat de la telecabina Balea, din Munții Fagaraș, care a incercat sa coboare pe jos Valea Balii, apoi a solicitat ajutor, fiind epuizat, scrie mediafax.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati creat…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, joi seara, pentru salvarea unui angajat de la telecabina Balea, din Muntii Fagaras, care a incercat sa coboare pe jos Valea Balii, apoi a solicitat ajutor, fiind epuizat.

- Un barbat a murit dupa ce a fost surprins de o avalansa in Masivul Bucegi. Victima facea parte dintr-un grup de turisti. Salvamontistii din Busteni intervin, duminica, la locul tragediei, in Masivul Bucegi, pe Valea Morarului, intr-o zona care nu este traseu...

- Un barbat de 70 de ani a fost ranit grav in timpul unui accident rutier, care a avut loc in Ramnicu Valcea, zona Dedeman. Victima a fost transportata la spital. Se pare ca barbatul s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara ...