- "Exista un risc de avalansa ridicat in zonele situate la altitudini mai mari de 1.700 de metri, expuse si fara vegetatie. Acolo s-a acumulat o cantitate foarte mare de ninsoare, iar caldura din aceasta perioada va determina, cu siguranta, avalanse de pe fetele incarcate cu zapada", a declarat vineri,…

- Un turist din Republica Moldova, care cobora sambata, cu placa de snowboard, din Masivul Postavarul, ar fi pierdut traseul marcat din cauza cetii si s-a ratacit, apeland numarul de urgenta 112. In urma apelului, jandarmii montani brașoveni au intrat in acțiune, folosind pentru prima data intr-o intervenție,…

- UPDATE ora 15:30 – Specialistii Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Galati au prelevat probe ale zapezii colorate. In urma analizelor de laborator, specialistii au concluzionat ca nu este vorba despre un episod de poluare atmosferica, iar nuanta portocalie a zapezii este data de praful saharian antrenat…

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de…

- Zapada a adus, vineri, mai puțini elevi și profesori la școlile din Timiș. Deși pana acum nu a fost inchisa nicio școala, la unele unitați de invațamant elevii și profesorii nu au mai ajuns la cursuri.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

- Salvamontistii din judetul Mures au intervenit duminica dupa-amiaza pentru salvarea a 35 de turisti, printre care si 16 copii, blocati in Muntii Gurghiu. Ei nu au mai reusit sa coboare din cauza depunerii unui strat de gheata peste stratul de zapada. Salvamontistii i-au coborat pe turisti in siguranta…

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce in forta in munti, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Intrucat exista riscul producerii unor avalanse, turistii sunt sfatuiti sa se informeze.

- ”Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Local Salvamont Brașov și jandarmii montani din Poiana Brașov au intervenit, sambata seara, pentru a recupera doua persoane care se ratacisera in Masivul Postavarul. Ramase pe munte, acestea erau obosite și speriate de animalele salbatice. Cele doua …

- Salvatorii montani au solicitați sa intervina, sambata seara, pentru recuperarea a doi turiști care s-au ratacit in Masivul Postavarul. Cele doua persoane au plecat intr-o drumeție la amiaza, din Timișul de Sus, spre zona Spinarea Calului, mult prea tarziu pentru parcurgerea unui astfel de traseu, spun…

- "Evenimentul este unul atipic, fiind produs la o altitudine joasa (aprox. 600 m), intr-o zona impadurita, cu un strat de zapada de 10-15 cm. Alunecarea s-a declansat in zona superioara a versantului si a continuat pana la baza vaii antrenand un strat mic de zapada, arbori, vegetatie si pietre. Cauzele…

- Un sat din Bistrita-Nasaud este izolat, din cauza zapezii viscolite. Este vorba despre satul Ciosa, situat aproape de Pasul Tihuta, care face legatura dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava. Probleme sunt si pe DC 5C, care leaga localitatile Piatra Fantanele de Dornisoara.

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, luni, asupra riscului crescut de avalansa aparut in masivele Retezat si Parang, din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele doua zile fiind posibil ca zapada sa o ia la vale in zonele situate la altitudini mai mari de 1.400 de metri…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil. "Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite…

- Salvamontistii nemteni anunta ca riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, de gradul 5 din 5. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite deplasarile in perioada crepusculului si a noptii, intrucat in zona montana din Neamt va fi extrem de frig.

- Incepand din acest an, Politia Locala va avea cate un birou in fiecare cartier din oraș. Potrivit directorului Politiei Locale Brasov, Nicolae Aldea, in acest moment instituția este in reorganizare, iar in acest an se vor inființa secții in fiecare cartier, pentru a asigura ordinea si linistea publica.…

- Doua persoane au cerut ajutorul salvamontiștilor brașoveni, miercuri, dupa ce au parasit partia și s-au ratacit prin padure. Cele doua persoane parasisera partia, pentru a schia prin padure, dar nu au mai reușit sa se intoarca, ratacindu-se pe Valea Vanga, potrivit Serviciului Public Local Salvamont…

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- Salvatorii montani au intervenit, marti, in cazul unui copil pierdut de grup pe care l-au gasit plangand langa Refugiul Salvamont din Cristianu Mare, Poiana Brasov. Instructorul de schi in grija caruia era copilul a recunoscut in fata politistilor locali ca nu are nicio autorizatie sa predea schi, si…

- Luana Dumitru s-a relaxat la munte Luana Dumitru, fiica celebrului afacerist argesean Virgul Dumitru a inceput anul cu o vacanta de vis in Panama. Aceasta s-a relaxat impreuna cu prietenii si rudele, postand chiar si o pozai pe placa de surf. Intoarsa in tara si lasand in spate multe aminitiri,…

- Partiile de schi din toata tara sunt pline Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. Pârtiile de schi din toata tara sunt pline, în aceste zile, de parinti si copii. În judetul Suceava se schiaza în conditii bune, iar în Poiana Brasov stratul de zapada masoara între…

- Speedflying-ul este un nou sport pe care turistii din Poiana Brasov se aventureaza sa-l practice pe partiile de schi, unde este interzis. Salvamontistii si politistii locali fac apel la cei care practica acest sport sa inceteze sa puna...

- Speedflying-ul este un nou sport pe care turistii din Poiana Brasov se aventureaza sa-l practice pe partiile de schi, unde este interzis. Salvamontistii si politistii locali fac apel la cei care practica acest sport sa inceteze sa puna viata schiorilor in pericol.

- Urșii, deja o prezența obișnuita, dupa lasarea intunericului, in stațiunile de pe Valea Prahovei, nu mai așteapta acum nici apusul soarelui pentru a cobori in zonele populate. Salvamontiștii au lansat un nou avertisment, duminica, dupa ce doua exemplare au fost filmate la Predeal, in zone frecventate…

- Urși pe o partie din Poiana Brașov. Jandarmii montani și salvamontiștii au restricționat accesul turiștilor pe o partie din Poiana Brașov din cauza a doi urși care au aparut in zona. Doi urși s-au plimbat, duminica, in jurul pranzului, pe partia Subteleferic din Predeal. Turiștii au sunat la 112 pentru…

- Conform reprezentanților Serviciului Salvamont Brașov, din 30 noiembrie 2017 pana la jumatatea lunii ianuarie, salvamontistii brasoveni au avut 263 de interventii la accidente pe domeniul schiabil din Poiana Brasov, in urma carora 272 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, unele cazuri fiind…

- Dupa ce in urma cu ceva timp o doamna a fost surprinsa in timp ce se delecta, nu cu schiurile ci cu trolerul pe o partie din Poiana Brașov, și in ciuda averizarilor salvamontiștilor brașoveni, privind intrarea persoanelor neechipate corespunzator și chiar cu bagaje voluminoase dupa ele pe partiile de…

- In Muscel, partia de schi de la Matau este singura care atrage turistii pe timpul iernii, in conditiile in care traseele montane sunt inchise. Zapada cazuta in ultimele zile le-a permis administratorilor sa porneasca instalația de teleschi. Miercuri, de la primele ore ale diminetii pe partia…

- Salvamontiștii nemțeni au anunțat ca in zona inalta a masivului Ceahlau, vantul, care atinge viteze și de 80 km/h, viscolește zapada. In multe zone cu inclinații mai mari de 30 de grade acumularile de zapada, denumite și placi, pot deveni instabile și prin ruperea lor pot declanșa avalanșe. In aceste…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Zapada adunata la marginea drumurilor din Capitala este evacuata pe un teren special amenajat in acest scop, susține primarul general interimar, Silvia Radu. Funcționara a indemnat agenții economici sa sune la Intreprinderea Municipala Exdrupo ca muncitorii sa evacueze și zapada curațata de aceștia.…

- Daca doriți sa va petreceți zilele libere de la sfarșitul saptamanii la poalele munților, zona Brașovului poate fi cea mai buna alegere pentru a va bucura cu adevarat de aerul curat și pentru a va relaxa și distra pe cinste. Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura diverse jocuri sportive și…

- Paienjenisul de cabluri din Iasi care strica estetica orasului a prins pentru cateva ore un farmec aparte datorita zapezii. Firele albe, lasate mai tare spre pamant sub povara zapezii, au starnit interesul fotografilor, dar au si reprezentat un pericol. FOTO: Radu MESNITA VEDETI SI: FOTO: Dam cu capul…

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii", a informat, joi, Centrul National de Informare Turistica (CNIT) Petrosani.…

- Partii de schi: Județul Brașov Foto: Arhiva / pixabay.com Toate pârtiile din Poiana Brașov sunt deschise și se schiaza în condiții foarte bune. Temperatura variaza între -2 și plus 2 grade iar stratul de zapada masoara 70 de centimetrii în vârful masivului Postavaru…

- Au facut tot ce le-a stat in putinta, de sambata incepand, pentru a da de urma lu Daniel, tanarul surprins de avalansa produsa pe Valea Costilei. La cautari s-au adus caini special antrenati pentru a gasi persoane surprinse sub zapada, chiar si o drona, s-au sondat suprafete mari de zapada, in conditii…

- Peisaje de poveste in Muntii Fagaras, la cota 2000, unde zapada a trecut de un metru. Salvamontistii avertizeaza insa ca nu este de urcat pe versanti, pentru ca exista, in continuare, riscuri insemnate de avalansa.

- Salvamontistii au reluat, duminica dimineata, cautarile in cazul tanarului care a disparut in urma avalansei de pe Valea Costilei din muntii Bucegi, dupa ce actiunea a fost sistata cu o seara inainte din cauza vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontiștii avertizeaza! Exista riscul producerii de avalanșa in județul Gorj. Asta pentrtu ca vremea s-a incalzit destul de mult in ultima perioada, dar și din cauza acumularilor mari de zapada din zona montana. Astfel ca salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti: sa nu se aventureze pe…

- Din pacate, seria accidentelor pe partiile de schi continua. Dupa ce, ieri, Serviciul Salvamont a trebuit sa intervina in 13 cazuri, astazi, pana la aceasta ora, Serviciul Salvamont a intervenit deja in 12 situații, dintre care una foarte grava, pe partia Lupului, și una grava, pe partia de saniuș.…

- Un grup de turiști a fost surprins de o avalanșa produsa sambata in Munții Fagaraș. Doi dintre aceștia au fost raniți dupa ce valul de zapada a venit peste ei, insa se pot considera fericiți pentru ca au scapat cu viața. Avalanșa s-a produs in apropierea Refugiului Salvamont Argeș, la intrarea intr-un…

- Spadasinele fac antrenamente prin zapada din Poiana Brașov. Ana Maria Branza, Amalia Tataran și colegele lor numesc ”plimbari” turele de stadion. Pasaj de pe pagina Anei, de pe unul dintre site-urile de socializare: ”Ce v-am zis eu ieri legat de plimbare?! ? Astazi, la antrenamentul de dimimeața… –…