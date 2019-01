Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii montani de la Serviciul Public Local Salvamont Brasov au intervenit, in luna decembrie 2018, in 91 de situatii in care turistii s-au accidentat sau au ramas blocati in diferite zone ale Masivului Postavarul, in timp ce practicau sporturile de iarna in Poiana Brasov, se precizeaza in raportul…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit de sapte ori pentru acordarea de asistenta medicala, in Poiana Brasov, persoanelor accidentate pe partiile de schi, informeaza duminica purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja. Incepand din acest sezon de schi, la baza partiei…

- Deschiderea oficiala a sezonului de iarna 2018-2019 in Poiana Brasov va avea loc duminica, incepand cu ora 12,00, la baza partiei Bradul, urmand ca o parte din manifestari sa se desfasoare pe partie, a...

- Incepand de astazi, un echipaj SMURD va deveni operațional la punctul din comuna brașoveana Moieciu, inaugurat in urma cu un an. Echipajul SMURD va fi de tip B, cu asistent medical și paramedic. „Decizia a fost luata pentru reducerea timpului de raspuns in cazul producerii unor situatii de urgenta in…

- Incepand de astazi, un echipaj SMURD va deveni operațional la punctul din comuna brașoveana Moieciu, inaugurat in urma cu un an. Echipajul SMURD va fi de tip B, cu asistent medical și paramedic. „Decizia a fost luata pentru reducerea timpului de raspuns in cazul producerii unor situatii de urgenta in…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a organizat, astazi, un seminar in ceea ce priveste interventia in cazul producerii de inundatii si cutremure. Activitatea a avut loc in municipiul Orsova, acolo unde au participat reprezentanti ai autoritatilor ...

- Medicul de pe ambulanța SMURD chemata sa intervina in cazul copilului care a murit in weekend la Sanador a spus, joi, ca a facut tot ce a ținut de el pentru a-i salva viața micuțului, precizand ca le-a cerut scuze parinților, scrie Mediafax."Este o ancheta in desfașurare, voi lasa persoanele…

- O echipa de control formata din reprezentanți ai Corpului de Control din Ministerul Sanatații și reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) verifica modul in care s-a intervenit in cazul Ilie Balaci. “Ilie Balaci este eroul nostru national si familia a ridicat suspiciuni legate…