- Un alt incident grav zguduie Borsa, orasul de la poalele Pietrosului. Un tanar care nu a fost implicat in viata lui in niciun scandal a fost batut cu pumnii intr-un local din oras sub privirile ingrozite ale prietenilor. Lucrurile o iau razna la Borsa. Acesta este sentimentul pe care-l traieste orice…

- Cei trei agresori, printre care si un conductor CFR, care au batut cu salbaticie un calator pe care l-au dat jos din tren in statia Milova, din judetul Arad, pentru ca nu avea bilet, scapa nepedepsiti. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are toate detaliile despre incidentul care a revoltat o tara…

- Politistii din judetul Arad au deschis, marti, un dosar penal pentru loviri sau alte violente dupa ce, luni dupa-amiaza, pe retelele de socializare a fost postat un filmulet in care apare un barbat care este batut de mai multi calatori, dar si de catre controlor. Incidentul a avut loc in gara Milova,…

- Duminica seara, la ora 22.28, un tanar din Borsa a sesizati politia prin SNUAU 112 ca in timp ce se afla intr-o statie de carburanti de pe raza orasului a fost agresat de mai multe persoane. Deplasati de urgenta pe strada Victoriei, la fata locului, politistii au constatat ca doi tineri, ambii de 26…

- Tanarul de 24 de ani a fost dus cu taxiul intr-un bar din Turda, de catre un barbat de 40 de ani si de un fost iubit al prietenei sale. Acolo, cei doi au inceput sa-l loveasca chiar sub privirile femeii care se distra de umilinta pe care o indura tanarul. Intr-un final, tanarul a reusit sa scape…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…

- Cele trei mame care au batut un elev pe holurile unei scoli din Constanta au fost retinute. Intreaga scena fusese filmata de copiii aflati in pauza, iar imaginile au ajuns si la politisti.

- Un tanar a fost batut de un barbat in aceasta dupa amiaza seara in curtea interioara a unor blocuri din centrul orasului Ploiești. Acesta a intervenit cand a vazut un barbat care agresa o femeie, dar a fost umplut de sange. Agresorul s-a urcat apoi in mașina și a fugit, conform publicatie Ziarul Incomod.

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a ...

- Caz socant in Maramures. Un tanar de 23 de ani a fost snopit in bataie intr-o benzinarie din centrul orasului Borsa. Agresorul i-a dat cu o sticla in cap si l-a lovit cu pumnii si picioarele pana l-a lasat inconstient, intr-o balta de sange. "Aseara m-am oprit in Peco in Borsa, in…

- La 98 de ani a fost batut și lasat intr-o balta de sange pentru 10 lei. Este povestea trista a unui barbat din Poienile de Sub Munte, Maramureș, care a fost atacat cu bestialitate de doi indivizi care au vrut sa ii fure banii. Agresorii, tata și fiu, de 56 de ani și respectiv 21 de ani, au intrat peste…

- Recent, un barbat in varsta de 98 de ani, din Poienile de Sub Munte, a fost atacat cu bestialitate de catre doi indivizi din aceeasi localitate, respectiv de catre un barbat, in varsta de 56 de ani, impreuna cu fiul sau, de 21 de ani. La masacrul din casa batranului a participat si un al doilea fiu…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Un adolescent de 17 ani a fost internat in spital pentru ingrijiri medicale in urma loviturilor pe care le-a primit astazi de la un grup de tineri, care au patruns in curtea colegiului unde invata si l-au agresat.

- Un elev al unui liceu de prestigiu din municipiul Braila a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean, dupa ce a fost batut de cinci adolescenti de la o alta unitate de...

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Plopsoru, a fost agresat intr-un restaurant din satul Izvoarele, pe fondul unui conflict spontan, de un tanar de 25 de ani, din comuna Borascu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și dus...

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- Un politist din Salaj a fost arestat pentru tentativa de omor! Victima politistului a fost chiar colegul sau de serviciu, pe care l-a batutu cu salbaticie dupa ce s-au intors de la o petrecere. Ioan Onica si-a abandonat colegul plin de sange, iar medicii au descoperit ca a suferit rani grave. Agresorul…

- Mai multe drumuri din județele avertizate cu cod portocaliu și galben de ninsori și viscol sunt inchise, joi, iar pe alte drumuri sunt restricții de trafic pentru mașinile de mare tonaj. De asemenea, zeci de drumuri naționale sunt acoperite cu un strat de zapada de 1-3 centimetri, șoferii circuland…

- Incident socant la petrecerea de bilant ndantul a Politiei din Simleu Silvaniei. Un agent de la ordine publica aproape ca si-a omorât în bataie un coleg si l-a abandonat într-un sant, relateaza Graiul Salajului.

- Incident grav in zona Izvorul Negru din Moisei. Un autoturism de lux a fost gasit de proprietar pur si simplu distrus. Conform informatiilor noastre se pare ca autoturismul Audi a fost distrus cu TOPORUL de persoane necunoscute. Masina ar apartine unui borsean, Vasile T. Politia a deschis o ancheta…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu nr.16 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat o masina,…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Pe parcursul zilei de ieri au fost verificate peste 100 de autovehicule care se deplasau pe raza judetului si pentru neregulile constatate au fost aplicate 92 de sanctiuni…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Moiseiul ar putea deveni in 2018 prima comuna din Maramures care sa obtina statutul de statiune turistica de interes national. Judetul are la acest moment o singura localitate cu acest statut, orasul Borsa. Primarul comunei, Toader Stetcu, a declarat, pentru Infomm.ro, ca obtinerea acestui statut nu…

- Un barbat care a fost declarat respins la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere l-a lovit pe politistul examinator si a dat cu pumnul in masina cu care a dat proba, arata un comunicat de presa al Institutiei Prefectului-judetul Maramures

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au continuat activitatile, in cadrul actiunii „Foc de Artificii”, pentru identificarea si tragerea la raspundere a persoanelor care utilizeaza ilegal produse pirotehnice. In cursul zilei de vineri au fost prinse in flagrant trei flagrant…

- GROAZNIC …Pe 21 decembrie, in plina noapte, la orele 3.00, Gheorghe Adochiței, de 75 de ani, din satul Banca, comuna Banca, a fost atacat și mutilat de catre un talhar, ramas neidentificat pana acum. Agresorul a intrat in casa batranului, cu cagula pe fața, și i-a cerut bani. Batranul de 75 de ani i-a…

- Unul dintre obiceiurile pastrate nealterate la Borsa se refera la un anume „joc” care se petrece intre tineri, aflati la priveghi. Rolul era acela de a cupla tinerii si, cel mai probabil, originea acestui straniu obicei isi are originea in cultul lui Zamolxis.

- Un tanar de 29 de ani din Tismana a avut nevoie de 8 zile de ingrijiri medicale dupa ce a fost batut in fața unui bar din localitate. Agresorul, un tanar de 19 ani, a fost reținut luni pentru 24 de ore. In cauza s-a...

- Un tanar din județul Vaslui este cautat de polițiști de aproape 24 de ore dupa ce și-a bagat mama și sora in spital. Agresorul a sunat la numarul de urgența 112 dupa ce și-a batut membrii familiei și a spus ca se sinucide. Polițiștii vasluieni desfașoara ample acțiuni de cautare a unui tanar care este…

- Incident grav la Scoala numarul 5 din Buzau: marti 12 decembrie a.c.: doi elevi de clasa a 6-a, l-au amenintat cu moartea pe un alt elev de clasa a 8-a. Ulterior s-a trecut si la lovirea acestuia din urma. Agresorii sunt fii unui cunoscut tigan din municipiu si se pare ca la perchezitie i s-ar fi gasit…

- Incidentul s-a petrecut dupa ce tanarul de 28 de ani i-a cerut sotiei bani de cafea. Aceasta a refuzat sa ii dea pentru ca voia sa foloseasca bani pentru a cumpara scutece pentru copil. Enervat de gestul femeii, acesta a luat-o la bataie. Mama a reusit sa cheme o ambulanta care sa…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Busuiocului a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la un…

- Ministerul Turismului a lansat in consultare publica proiectul de atestare ca statiuni turistice de interes national a patru localitati - Borsa (judetul Maramures), Dambovicioara (judetul Arges), orasul Navodari cu zona Mamaia Nord (judetul Constanta) si comuna Moroeni din zona Pestera-Padina (judetul…

- Cazul copilului de 5 ani batut si amenintat de unchiul lui deghizat in Mos Craciun este departe de a fi solutionat. In timp ce Directia pentru Protectia Copilului si Politia au deschis anchete, rudele se solidarizeaza mama care a crezut ca-i da copilului o „lectie”.

- Dec asemenea, se are in vedere și aprobarea atestarii ca stațiuni turistice de interes local a localitaților Cacica, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Solca din județul Suceava și a localitații Oncești din județul Maramureș. Conform notei de fundamentare, pe termen mediu și lung, proiectul…

- Marti, 5 decembrie, a avut loc inaugurarea unui nou salon de infrumusetare in Borsa, New Era Hair Cut M&L. Situat in centrul orasului, pe strada Libertați 2 Borsa, Maramures, Romania, acesta promite cele mai bune oferte de pret si servicii de cea mai buna calitate. New Era Hair Cut M&L ofera servicii…

- Un jucator cunoscut, din fosta echipa a lui Mircea Lucescu a avut parte de momente cumplite intr-o parcare. Acesta a fost batut cu bestialitate de doi barbati. Motivul pentru care s-a ajuns la violenta este greu de imaginat!

- Procurorii Parchetului Militar Timisoara au extins cercetarile in dosarul politistilor si jandarmilor acuzati ca i-au batut cu salbaticie pe doi tineri confundati cu un urmarit general. Procurorii au pus sub acuzare patru politisti si patru jandarmi.

- Umbla vorba pe holurile politicii locale, ca la nivelul conducerii ALDE Maramures bate vant de schimbare. Cornelia Negrut, cea care conduce in prezent partidul, ar putea fi recompensata pentru implicarea sa in promovarea imaginii lui Catalin Chereches, ale carui postari le distribuie, mai nou, fara…

- Una dintre cele mai cunoscute actrițe din istoria cinematografiei a dezvaluit un episod tulburator. Meryl Streep a povestit cum a fost batuta pe strada și cum a fost nevoita sa asiste la nepasarea oamenilor. Meryl Streep a dezvaluit ca a fost nevoita sa se prefaca moarta pentru a scapa de…