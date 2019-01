Stiri pe aceeasi tema

- Un schior a fost surprins de o avalansa pe care a provocat-o chiar el, in Muntii Bucegi. Salvamontiștii au anunțat ca schiorul nu a fost ranit, dar și-a pierdut schiurile, potrivit mediafax Un schior care mergea in afara partiilor a fost surprins, duminica, de o avalanșa pe care el insuși…

- In toate masivele montane din judetul Hunedoara este semnalat un risc major de producere a avalanselor, chiar si la altitudini mai mici, care incep de la cota 1.200, au avertizat, miercuri, salvamontistii,...

- Salvamontistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. S-au primit si 24 de apeluri prin care se…

- Potrivit unui comunicat oficial al Salvamont Arges, in acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 55 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 2 (moderat) la altitudini de peste 1800 metri și neinsemnat sub…

- Este pericol de avalanșa in masivul Ceahlau, dupa ce o cadere masiva de zapada a avut deja loc in zona cabanei Dochia. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar salvamontiștii recomanda maxima atenție din partea turiștilor, care sa se informeze in prealabil cu privire la zonele cu risc de producere…

- Ninge abundent in munții Parang. Salvamontiștii ii sfatuiesc pe turiști sa nu se aventureze pe crestele montane, stratul de zapada fiind instabil. In masivul Parang, la peste 1800 metri altitudine, stratul de zapada este 40-50 cm și ninge abundent. Pe vai, zapada acumulata este 60-80 cm, stratul…

- In data de 11 decembrie ora 14:00, in zona montana inalta, stratul de zapada masura 71 cm la Vf. Omu si 55 cm la Balea Lac din care ultimii 7-12 cm s-au depus in ultimele 24h, la temperaturi relativ scazute. Mai ales pe versanții cu orientare sud-estica sunt formate placi de vant, iar in zonele adapostite…

- Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului. "In Masivul…