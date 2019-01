Stiri pe aceeasi tema

- "Atentie! Pericol ridicat de avalansa în toate masivele montane. Stratul de zapada cazut în ultimele zile este foarte mare, iar încalzirea brusca a vremii favorizeaza producerea acestor fenomene imprevizibile si extrem de periculoase", informeaza Dispeceratul Salvamont…

- Dispeceratul Salvamont Romania a transmis duminica o atentionare de pericol ridicat de avalansa in toate masivele montane. "Atentie! Pericol ridicat de avalansa in toate masivele montane. Stratul de zapada cazut in ultimele zile este foarte mare, iar incalzirea brusca a vremii favorizeaza producerea…

- Un schior a fost surprins de o avalansa pe care a provocat-o chiar el, in Muntii Bucegi. Salvamontiștii au anunțat ca schiorul nu a fost ranit, dar și-a pierdut schiurile, potrivit mediafax Un schior care mergea in afara partiilor a fost surprins, duminica, de o avalanșa pe care el insuși…

- In toate masivele montane din judetul Hunedoara este semnalat un risc major de producere a avalanselor, chiar si la altitudini mai mici, care incep de la cota 1.200, au avertizat, miercuri, salvamontistii,...

- Pericol de avalansa in masivele Parang, Sureanu si Retezat. Salvamontistii atrag atentia ca stratul de zapada, depus in ultima perioada, este insuficient consolidat si poate aluneca in orice moment.

- Politistii ii vor putea amenda pe soferi si pe baza inregistrarilor video primite de la participantii la trafic, potrivit unui proiect de lege depus joi in Parlament. Initiatorul acestuia, deputatul USR Mihai Botez, le transmite soferilor ca, pana cand proiectul va ajunge in dezbatere in comisiile de…

- Ninge abundent in munții Parang. Salvamontiștii ii sfatuiesc pe turiști sa nu se aventureze pe crestele montane, stratul de zapada fiind instabil. In masivul Parang, la peste 1800 metri altitudine, stratul de zapada este 40-50 cm și ninge abundent. Pe vai, zapada acumulata este 60-80 cm, stratul…

- Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului. "In Masivul…