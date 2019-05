Stiri pe aceeasi tema

- George Cosbuc, poet si traducator, membru titular al Academiei Romane, s-a nascut la 20 septembrie 1866, la Hordou in judetul Bistrita-Nasaud, intr-o familie numeroasa, fiind al optulea copil al preotului greco-catolic Sebastian Cosbuc si al Mariei, fiica de preot. A crescut cu povestile spuse de mama…

- Romanii pot subscrie incepand de joi, 2 mai 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, 3 și 5 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, 4,5% și, respectiv, 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a extins programul de dezvoltare a localitatilor din mediul rural, urmand sa finanteze, incepand din acest an, atat reabilitarea si modernizarea cabinetelor medicale, caminelor culturale si bazelor sportive, cat si a bibliotecilor. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor,…

- Serviciul Public Salvamont Covasna, din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont lanseaza programul „Drumeție in siguranța”, dedicat manifestarilor propuse pentru „Școala Altfel”. Programul are ca scop educația montana și promovarea mersului pe munte in condiții de siguranța.…

- Fotbalistul roman Gabriel Tamaș a petrecut aproape o saptamana in arest, in Israel, dupa ce a condus in stare de ebrietate, cu 205 km/h, pe o șosea in care limita de viteza este 90 km/h. In prezent se afla in arest la domiciliu, dar risca inchisoarea cu executare. „Bad Boy” Tamaș venea de la aniversarea…

- Lansari sau prezentari de carte si minirecitaluri de muzica folk si usoara, oaspeti din mai multe localitati, dar si din Republica Moldova, in cadrul unui eveniment aparte care a avut loc luni seara, la Cercul Militar din Miercurea Ciuc 25 de ani de la infiintarea Asociatiei Cenaclul Literar „Buna…

- #AGERPRES130/Eugen Simion: Agentia Nationala de Presa – cea mai veche si mai credibila dintre agentiile de presa AGERPRES este cea mai veche si mai credibila dintre agentiile de presa, afirma academicianul Eugen Simion in mesajul de felicitare transmis cu prilejul implinirii a 130 de ani de la infiintarea…

- In orașul Baraolt se va realiza o importanta investiție REGIO in domeniul urban, ce vizeaza reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate. Contractul de finanțare prin care se vor investi peste 8 milioane de lei , a fost semnat la sediul ADR Centru de catre domnul…