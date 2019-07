Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinești, din cauza curenților marii, a fost batut de iubitul tinerei, un cetațean marocan. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit Poliției Constanța, un salvamar din Costinești, in varsta de 43 de ani,…

- Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova- Biroului Rutier Ploiesti a intervenit in salvarea unui tanar ce era sa se inece in mare. Agentul se afla in vacanta la Costinesti.

- Desi scaldatul a fost interzis pe litoral, au fost turisti care nu au tinut cont de avertismente si s-au dus departe, in mare, sa se racoreasca. Un turist cu un copil in brate a devenit agresiv in momentul in care a fost fluierat de salvamar.