Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat inca un deces cauzat de gripa, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, nevaccinat. Numarul total al persoanelor care au murit din aceasta cauza s-a ridicat la 110. La nivel national, s-au inregistrat peste 1.500 de cazuri.

- Un accident mortal s-a produs pe un drum din judetul Suceava din cauza vitezei neadaptate la carosabilul acoperit cu zapada. In accident au fost implicate un TIR, un camion si un microbuz. O persoana si-a pierdut viata.

- Inainte ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sa se prabuseasca pe o banca intr-un parc din Salisbury pe 4 martie, singura persoana confirmata ca ar mai fi suferit efectele agentului neurotoxic Noviciok a fost un om de stiinta sovietic, care se ocupa de arme chimice, relateaza The…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au anuntat televiziunile de stiri. Jurnalistul a fost gasit decedat acasa. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in aceasta seara. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta. Conform informațiilor, trupul neinsuflețit ar fi fost descoperit de o persoana care avea…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Ultimul artizan al clopului cu pene de paun, Leon Jora, a murit. Meșterul s-a stins din viața la varsta de 71 de ani și odata cu el a luat mormant și tainele secretele acestui meșteșug pe cale de dispariție. Leon Jora s-a stins in viața in Salva, localitatea bistrițeana in care s-a nascut și a trait…

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 87, fiind confirmat inca un deces. Este vorba despre o femeie in varsta de 87 de ani, din județul Cluj. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si…

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat 11 cazuri de gripa, noua dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare.DSP Vrancea a mai inregistrat 1771…

- O femeie a murit iar alte trei persoane au fost ranite grav sambata la Zagujeni, langa Caransebes. Politistii au anuntat ca, din primele cercetari facute la locul accidentului, soferul unui autotren ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei, a lovit usor un microbuz dupa care a intrat intr-un…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul persoanelor moarte de gripa in Romania a crescut la 73.Ultima persoana care a decedat din cauza acestei boli este o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara, care avea conditii medicale preexistente si nu era…

- UPDATE ora 18:30 – Inspectoratul Judetean de Politie Galati a aplicat o amenda in valoare de 14.500 lei pentru sectia Galati a Companiei de Drumuri Nationale, administratorul DN 25, in urma accidentului rutier produs, intre Tudor Vladimirescu si Vames si soldat cu un mort si patru raniti grav. Potrivit…

- Una dintre cele cinci persoane ranite in accidentul rutier petrecut marti pe DN 25 intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu a murit, au anuntat reprezentantii Politiei Rutiere Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre un barbat aflat in in stop cardiorespirator, care era resuscitat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 48, anunta Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Victima este o femeie in varsta de 71 de ani din judetul Ialomita. Aceasta avea conditii medicale preexistente…

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Accident grav, luni seara, pe DN 1B Ploiesti-Buzau, in zona cunoscuta sub numele Hanul lui Tinta, din judetul Buzau. O persoana a decedat. In accident sunt implicate un TIR, o cisterna si un autoturism Logan. La fata locului imaginile sunt infioratoare, autoturismul fiind prins intre cei TIR si cisterna.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Institutul NaAional de SAƒnAƒtate PublicAƒ anunAAƒ cAƒ, vineri, a fost confirmat A®ncAƒ un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un bAƒrbat de 28 de ani, din judeAul IaAYi, nevaccinat antigripal. NumAƒrul total al deceselor a ajuns la 32, A®n sezonul 2017-2018

- Un barbat a murit brusc in timp ce se juca la pacanele. Medicii l-au resuscitat zeci de minute in sala de jocuri, dupa ce victima a intrat in stop cardio-respirator, potrivit SMURD Iasi. Un echipaj medical a fost solicitat sa intervina miercuri noaptea la o sala de jocuri unde un barbat…

- O persona a murit, iar alte sase au fost ranite, luni noapte, in urma coliziunii dintre o caruta si un autoturism, pe DN73, in localitatea argeseana Schitu Golesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters.

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…

- O persoana a fost gasita carbonizata, iar o alta a suferit arsuri grave, in urma unui incendiu izbucnit la vagoanele dezafectate din Gara de Nord. The post Incendiu violent in Gara de Nord din Timișoara: o persoana a murit, iar alta a suferit arsuri grave appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana a murit si alta a fost ranita intr-un inciendiu izbucnit joi dimineata la un vagon de tren dezafectat din Gara de Nord din Timisoara. Potrivit pompierilor persoana ranita este o femeie. Victima care a decedat nu a fost inca identificata.

- Accident rutier grav in stanga Nistrului. Un automobil Mercedes a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un TIR. Potrivit presei din regiune, impactul a fost atat de puternic, incat TIR-ul a fost intors pe sosea.In urma accidentului, soferul masinii Mercedes a murit pe loc.

- Vremea rea la Moscova. In urma ninsorilor cazute o persoana a murit, iar altele cinci au fost spitalizate dupa ce peste aceștia a cazut un copac. Pomii nu rezista greutații zapezii, viscolul nu se oprește. Autoturismele sunt ingropate in zapada pe drumuri, in estul orașului, traficul de tramvaie a fost…

- O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a fost ranit.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel putin o persoana a murit si alte sapte sunt ranite, scrie digi24.ro.Potrivit politiei, atacatorul despre care nu au fost oferite detalii deocamdata, a fost arestat.

- Un tanar de 21 de ani din Chisinau ar fi urcat beat la volanul unui Mecercedes in seara de sambata, 20 ianuarie, dupa care a iesit pe contrasens pentru a efectua o depasire, insa lovit frontal o alta masina. In rezultatului impactului, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital.

- Un om a murit si altul a fost ranit intr un accident rutier care a avut loc, azi noapte, in Bucuresti, scrie Digi 24.Un autoturism scapat de sub control a intrat din plin in doua masini parcate. Cel mai probabil, spun politistii, vehiculul a derapat. Accidentul a avut loc pe Soseaua Andronache, in jurul…

- O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru...

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Doua autoturisme, un Volkswagen Passat si un Ford Mondeo s-au izbit frontal. In urma incidentului au rezultat sase victime, printre care si doi copii. Conform politiei, vinovat este considerat soferul din Volkswagen Passat. El a decedat in urma incidentului. Avea in jur de 30 de ani. Martorii prezenti…

- O persoana a murit și alte cinci, printe care un copil de trei ani, sunt grav ranite, dupa ce o autoutilitara s-a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13A, între Miercurea Ciuc și Vlahița.

- Ți s-a intamplat cu siguranța sa visezi ca a murit o persoana iubita, scrie realitatea.net.Daca visezi repetat ca moare aceeași persoana iubita, analizeaza-ți potențialele sentimente negative fața de persoana respectiva.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina care circula din sensul opus. Traficul este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- In urma cu 8 ani Victor Socaciu a primit doi rinichi de la o fetita de 10 ani, operatia fiind realizata de medicul Mihai Lucan, cercetat penal. Potrivit deputatului USR Emanuel Ungureanu, care l-a denuntat pe medic, rinichii puteau sa salveze doi adolescenti, care au murit chiar in timp ce se intorceau…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Cele mai multe de persoanele ranite s-au accidentat in timp ce incercau sa paraseasca in mare viteza cladirile in care locuiau si au fost deja externate, a precizat agentia nationala de presa din Iran (IRNA), care ii citeaza pe reprezentantii Serviciilor de Urgente Medicale.Acest seism…

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…