Stiri pe aceeasi tema

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- Asfaltarea drumului spre stațiunea montana Parang depinde de o soluție a instanței. Licitația organizata de Consiliul Județean Hunedoara a fost contestata, iar contractul pentru modernizarea drumului spre Parang a ajuns in instanța. Dupa ce pe rolul instanțelor s-au inregistrat mai multe dosare,…

- In ciuda deciziei luate de PSD Bucuresti, pentru sustinerea primarului Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte PSD, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, si-a anuntat intentia de a candida, cu sprijinul lui Liviu Dragnea."Da, candidez, pentru ca eu conduc cea mai performanta…

- Tunurile de zapada din Straja sunt achiziționate de la o firma din Polonia. Oferta acesteia a fost mai avantajoasa decat cea a unei firme din Brașov. O firma din Polonia și-a adjudecat licitația organizata de autoritațile locale din Lupeni care a avut ca obiect achiziționarea a 10 tunuri pentru producerea…

- Gunoaiele dintr-un depozit neconform care trebuia inchis de anul trecut s-au reaprins in cursul zilei de duminica, 4 martie. In urma cu un an, chiar inainte de a fi inchis oficial, depozitul din Maldaresti, cel in cauza, a luat foc, poluand si intoxicand cu fum mii de oameni care locuiesc in zona, timp…

- Violeta Stoica Licitațiile fara contestații sau fara solicitari de clarificari ale documentațiilor par sa fie de domeniul fantasticului in Romania! Solicitarea de clarificari la caietele de sarcini sau la fișele de date este doar o etapa incipienta care precede contestațiile “prelungitoare” de proceduri…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- Cosmin Selesi s-a rasturnat cu mașina in șanț din cauza unei șoferițe. Realizatorul tv a povestit in direct la Antena 1, ce i s-a intamplat miercuri dimineața. Cosmin Selesi a povestit in emisiunea de pe Antena 1 cum a reusit sa se rastoarne cu masina intr-un sant, din cauza unei soferite. Din fericire,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 si ale art. 27, alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- Primaria Generala a Capitalei a reactionat dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a prezentat pe site-ul tolo.ro informatia potrivit careia Cristina Neagu are un salariu de 22,000 de euro net pe luna la CSM Bucuresti. Intr-un comunicat de presa trimis redactiei dcnews.ro, Primaria Capitalei a sustinut…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 si ale art. 27 alin. 1 din Legea nr. 101 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune…

- Consiliul Judetean Galati a semnat contractul de executie lucrari pentru proiectul "Parcare supraetajata – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati" cu Asocierea S.C. Tancrad S.R.L. & S.C. Lemacons S.R.L. Valoarea contractului este de 7.116.427 lei, fara TVA. Procedurile de achizitie publica au fost…

- Procedura de licitație privind achiziția celor 400 de autobuze euro 6 s-a finalizat. Primarul General Gabriela Firea anunța astazi caștigatorul. Licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze Euro 6 , cu grad redus de poluare, a fost lansata in 3 iulie, valoarea estimata a contractului fiind de peste…

- In vederea refinanțarii datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizata in anul 2015 Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei, este necesara implementarea unor proiecte de investiții complexe, a caror valoare depașește resursele alocate anual la bugetul…

- Magistratii au stabilit, joi, ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie, in aceeasi zi cu cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica. Tot pe 21 martie, vor fi audiati si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv…

- "Lupta ldquo; pentru obtinerea unui contract de un milion de euro de la Primaria Cobadin se va decide la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor dupa ce una dintre firmele care s a inscris a contestat decizia comisiei de atribuire a contractului. Mai exact comisia a atribuit contractul firmei…

- Judecarea dosarului "Colectiv" a fost din nou amanata Arhiva foto: Razvan Stancu. Tribunalul Bucuresti a amânat luni, 12 februarie, din nou, judecarea dosarului "Colectiv", din cauza unor vicii de procedura. Este pentru a 12-a oara din luna mai a anului trecut când…

- Un fost director al SC Hidro Prahova SA, societate deținuta integral de Consiliul Județean Prahova, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu susendare dupa ce a recunoscut ca a luat mita peste 50.000 de lei. Dumitru Pantea a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu procurorii DNA Ploiești…

- Administratia judeteana a fost obligata de Tribunalul Cluj sa plateasca 100.000 de euro in plus firmelor Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG – Coplan Consultanti Arhitecti Ingineri SRL pentru inchiderea depozitului de deseuri neconform din municipiul Dej. Contractul ”Inchiderea depozitelor…

- Scandal fara sfarsit in jurul gropii de gunoi din vestul Capitalei. Garda de Mediu a amendat si a suspendat activitatea firmei care se ocupa de depozitul de la Chiajna, dupa ce oamenii s-au plans, din nou, de mirosul insuportabil.

- Oficiul European de Lupta Anti-Frauda, instituție care verifica cum sunt cheltuiți banii comunitari pentru proiecte din fonduri europene, a verificat deconturile legate de șantierul de la metroul din Drumul Taberei. Asta in contextul in care lucrarile la structura Magistralei 5 au ajuns la 93,96%. “OLAF…

- Cauza penala privind invinuirea a 8 persoane de comiterea infracțiunii de contrabanda in proporții deosebit de mari cu marfuri de la piața KM 7 a fost finalizata si expediat in instanța de judecata.

- Licitatia prin care Primaria Capitalei a inceput sa caute, in data de 22 decembrie 2017, inainte de Craciun, companii care sa ii furnizeze o strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent (“smart city”), a fost suspendata in data de 26 ianuarie dupa o contestatie depusa in ziua precedenta de…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel București au dat dreptate firmei care a atacat in instanța o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor referitoare la procedura de achiziție a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic destinate realizarii drumului de mare viteza Ploiești…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- In prima zi a acestei saptamani, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat faptul caau decis trimiterea in instanta a cauzei ce il vizeaza pe Ionut Ifrim, in calitate de sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ifrim de santaj si cumparare…

- V. Stoica Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul de mare viteza Ploiești-Buzau, demarata in luna noiembrie 2016, nu a ajuns la niciun rezultat pana in prezent, din cauza contestațiilor nenumarate depuse de firmele care s-au…

- Asocierile SC Brai Cata SRL SC JT Grup SRL si SC Iridex Group Salubrizare SRL SC Iridex Group Constructii SRL au apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , reclamand o licitatie organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea…

- Kokkai Comimpex SRL a apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumita de o licitatie organizata de Primaria Comunei Corbu avand ca obiect "Servicii de paza la institutiile situate pe raza comunei Corbuldquo;. SC Kokkai Comimpex SRL, reprezentata conventional prin avocat…

- SC DMV Prosal SRL si Iridex Group Salubrizare SRL au apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumite de o licitatie organizata de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC . Prin contestatia inregistrata la CNSC pe data de 20.11.2017, SC…

- Licitatia privind lucrarile de executie a marcajelor rutiere longitudinale axial delimitari de benzi si transversale diverse treceri de pietoni pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea RAJDP Constanta a fost contestata, la finalul anului trecut, la Consiliul National de Solutionare…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC si a motivat recent decizia 3221 C5 4083 4158 din 12.12.2017 privind contestatiile depuse de Zip Escort SRL si Security Guard Group SRL, in urma licitatiei pentru servicii de paza si protectie ce a fost organizata de Directia de Sanatate Publica…

- Premiera la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta SCJU Cea mai mare unitate sanitara din Dobrogea si a actionat in instanta un fost manager. Este vorba despre Danut Capatina, trimis in judecata in mai multe dosare de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Cauza in care SCJU l a chemat…

- Violeta Stoica Sfarșitul anului 2017 a adus pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o noua problema: trebuie reevaluata una dintre ofertele respinse ca inacceptabile in urma deschiderii dosarelor depuse de cele noua asocieri de firme interesate de incheierea unui…

- Prefectura Gorj a incheiat anul 2017 sub semnul proceselor. A chemat in judecata doua primarii care au emis hotarari de Consiliu Local la limita legalitații. Este vorba despre Primaria Targu Jiu și Primaria Novaci. Ambele pro...

- Procedura de desemnare a noului operator de salubrizare menajera a municipiului Suceava pentru urmatorii 12 ani a fost reluata, iar ofertele din cadrul licitatiei pentru concesionarea acestui serviciu se deschid pe 12 ianuarie, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Licitatia…

- Pe 10 februarie, anul trecut, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, anunta ca prin renuntarea la contractul cu REBU si colectarea gunoaielor de catre societatea locala ADPP, taxa lunara de salubrizare pentru persoanele fizice coboara de la 7,11 lei la 5,03 lei. Daniel Baluta: Incepand din 10 aprilie…

- Bucurestenii petrec Revelionul si in strada. Primaria Generala asteapta peste 50.000 de oameni in Piata George Enescu, iar administratia Sectorului 3 estimeaza in jur de 15.000 de spectatori la concertul din parcul IOR.

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Smart Control SRL a apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , reclamand o licitatie organizata de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV . Societatea Smart Control SRL, cu sediul in Bucuresti, a depus la CNSC o contestatie…

- Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care are rolul…

- NEWS ALERT Procedura ANAF de vanzare a terenurilor Clujana, suspendata Magistratii sectiei Comercial a Tribunalului Specializat Cluj au suspendat procedura initiata de ANAF pentru recuperarea datoriilor pe care fabrica de incaltaminte Clujana le-a acumulat. Instanta a admis miercuri cererea depusa…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, vineri, in cadrul dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finante ca din 83 de milioane de lei au mai ramas 3 milioane de lei in fondul de rezerva al Guvernului. Asta dupa toate amendamentele aprobate in ultimele zile si dupa majorarea cu 3 milioane lei…

- "Din 83 milioane lei, Fondul de rezerva al Guvernului mai are acum 3 milioane de lei, dupa suplimentarea de 3 milioane de lei a bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni”, a afirmat vineri Misa.Comisiile au aprobat vineri un amendament care vizeaza majorarea bugetului Ministerului…

- La data de 9 noiembrie anul curent, SC Utilnavorep SA, reprezentata legal prin administrator Sorin Mitrea, a depus o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC privind procedura de licitatie deschisa, online, pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat in data de 11.12.2017, decizia nr. 3282 C3 4121, inaintata de SC GA amp; MA Activ Logistic SRL, lider al asocierii SC GA amp; MA Activ Logistic SRL SC Vamig SRL, cu sediul in Ovidiu, judetul Constanta, reprezentata legal prin Marius Florian…