Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul institutiilor de resort au intrat in avizare doua proiecte: unul pentru fostul cinematograf Copou si celalalt pentru spatiul aflat la intersectia dintre bld. Stefan cel Mare si str. I.C. Bratianu, pe colt, unde, pana recent, a functionat un outlet (spatiul a fost folosit in trecut si de Raiffesen…

- Salubris si-a innoit parcul auto. Conducerea societatii a prezentat ieri mai multe utilaje achizitionate recent pentru activitatea de colectare separata a deseurilor. Anul trecut, Salubris a cheltuit 12 milioane pe investitii, iar anul acesta a prevazut alte 17 milioane lei. Utilajele prezentate ieri…

- Ca și la primele doua ediții, cateva zeci de mii de ieșeni, dar și turiști sunt așteptați duminica, 23 iunie 2019, in ajun de Sanziene (Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul), in Piața Palatului Culturii și pe pietonalul Ștefan cel Mare la cea de-a III-a ediție de la Iași a Festivalului Iei – RomanIA…

- In acest context, profilul clientilor de trotinete electrice arata ca acestea sunt achizitionate, cu precadere, de catre barbati (80- dintre cumparatori), cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani. Acestia sunt fie pasionati de miscare si activitati in aer liber, fie vor sa gaseasca o alternativa la…

- Reprezentantii unor firme din Tomesti au avut un soc cand le-au venit facturile la salubritate, desi gunoiul nu le fusese ridicat. Ei au facut contestatie cand au observat ca au de platit de trei ori mai mult decat pana acum. Operatorul de salubritate s-a schimbat. De acum gunoiul nu mai este strans…

- Circa 315.000 de contoare inteligente au fost instalate incepand cu anul 2010 in judetele din Moldova; Alte circa 400.000 de unitati vor fi montate la consumatori pana in anul 2028; Tot pe partea de „smart grid”, aproape 150 de posturi de transformare din zona urbana vor fi integrate in sistemul SCADA…

- Pana pe data de 6 mai, pe pietonalul din fata Catedralei Mitropolitane din Iasi, este organizat Targul de Paste. Au fost amplasate 37 de casute, a declarat primarul Mihai Chirica, precizand ca in aceasta saptamana sa fie amenajat si un Orasel al Copiilor. Mihai Chirica: Targul de Paste deja, aproape…