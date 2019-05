Salubris: buget record pentru investiţii, cu 300 la sută mai mare Salubris isi propune pentru anul in curs un buget record pentru realizarea de investitii. Anul trecut, astfel de cheltuieli s-au ridicat la 8,3 milioane lei, iar anul acesta sunt estimate la nu mai putin de 26,5 milioane lei. Investitiile reprezinta circa o treime din totalul cheltuielilor prognozate pentru acest an. Totodata, Salubris estimeaza un buget total in suma de 84,6 milioane lei cu un profit net de circa 3 milioane lei. Bugetul este mai mare cu 15- fata de 2018, da (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

