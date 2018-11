In cadrul unei acțiuni derulate pentru verificarea modului in care se respecta legislația incidenta actelor de comerț, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție au depistat 4 persoane care ofereau spre vanzare, in mod ilicit, parfumuri. Cei patru barbați, din Florești – județul Cluj, Galați și București, au fost depistați in parcarea unui complex comercial din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca. In autovehiculul acestora au fost gasite 26 de parfumuri- testere, inscripționate cu diferite marci, posibil contrafacute. Cele 4 persoane au fost conduse la sediul unitații…