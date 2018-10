Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil a continuat evolutia incredibila pe care a avut-o la Basel si s-a calificat in finala turneului din categoria ATP 500. In semifinale, romanul a trecut in 3 seturi de Alexander Zverev, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4, dupa doua ore si 33 de minute de joc. Finala va avea loc duminica, de la ora 16:00,…

- Cu toate ca a pierdut meciul din sferturile turneului de la Basel, Gilles Simon a reușit lovitura zilei impotriva lui Roger Federer, francezul finalizand un punct din apropierea fileului cu o execuție care l-a impresionat chiar și pe marele campion elvețian.

- Dupa victoria rasunatoare din turul 2 cu Marin Cilic (Croatia; 6 ATP), Marius Copil (93 ATP) a bifat inca un succes important. In sferturile turneului de la Basel, romanul a trecut cu 7-6 (6); 7-5 de Taylor Fritz (SUA; 57 ATP).

- A caștigat cu dificultate meciul de debut de la Basel (competiție de casa pe care a caștigat-o de opt ori pana acum), insa a produs și lovituri spectaculoase. Roger Federer a oferit lovitura zilei in meciul cu Filip Krajinovic, acesta reușind cumva sa returneze o minge aflat fiind cu spatele catre terenul…

- Perechea Jean-Julien Rojer – Horia Tecau a depașit, astazi, duetul olandez Robin Haase / Matwe Middelkoop, scor 6-3, 6-4. Pe terenul 1, intr-un meci din primul tur, duetul romano-olandez i-a ”executat” in 54 de minute și 36 de secunde pe Haase și Middelkoop, calificandu-sei n turul urmator. Horia Tecau,…

- In mansa a doua, Copil a fost invins, miercuri, cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 6-4, de croatul Marin Cilici, locul 7 ATP. La varful ierarhiei, castigatorul Western&Southern Open, sarbul Novak Djokovici, a urcat de pe locul 10 pe 6, cu 4.445 de puncte. Si sud-africanul Kevin Anderson a urcat,…