Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 mai, structura de prevenire a criminalitații și studenții Facultații de Drept și Științe Administrative Valahia, in colaborare cu Post-ul Cafeneaua Prevenirii la Pucioasa, o alta activitate in cadrul Proiectului „Atenție! E viața ta!’” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi intre orele 19.00 și 22.00 Doina Carcinovului din Priboieni sarbatorește implinirea a 11 ani de activitate culturala alaturi de nume mari ale cantecului popular romanesc. Iata mesajul postat pe FB de ansamblul popular argeșean: ”Dragi prieteni, va anunțam ca inca o data ne puteți fii alaturi…

- Craiovenii sunt invitați la acest sfarșit de saptamana la ediția a VII-a a Zilelor Mihai Viteazul, eveniment organizat de Casa de Cultura „Traian Demetrescu”. Craiova se transforma intr-un oraș medieval, pe strazi veți putea intalni cavaleri și domnițe purtand costume de epoca. In…

- In acest an, creștinii vor sarbatori Paștele ortodox in data de 28 aprilie, in timp ce catolicii au celebrat Invierea Domnului cu o la sfarșitul saptamanii trecute, duminica, 21 aprilie. Motivul pentru care Paștele ortodox și cel catolic se sarbatoresc la date diferite este strans legat de calcularea…

- FOTO – Arhiva Presedintele Klaus Iohannis a semnat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta medicala, precum si pentru rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical, decretul de decorare a unor institutii din domeniul medical. Potrivit…

- Duminica, 24 martie 2019, in ziua desfașurarii meciului de la Timișoara al fostei sale echipe, FC Petrolul Ploiești, cu ASU Poli, ex-internaționalul Daniel Chirița, un fotbalist absolut longeviv, aratand ca la prima tinerețe, va sarbatori implinirea varstei de 45 de ani. Cum echipa pe care o patroneaza,…

- Mai mulți elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, de la Școala Gimnaziala Racoasa, au participat, joi, de „Ziua internaționala a padurilor”, la o activitate prin intermediul careia au celebrat importanța padurilor. Impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Panciu, cei aproximativ 12 elevi prezenți…

- Sala "Ștefan cel Mare" din Palatul Administrativ a gazduit, joi, o sedinta de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2018 al Filialei Suceava "Plaiesii" a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor "Regina Maria" si a planului de activitate pentru anul in ...