Salonul International Auto Bucuresti (SIAB 2018) a demarat cu doar 20 de marci, cateva premiere nationale si concepte

Stiri pe aceeasi tema

- BLOCAJE… Din cauza viscolului puternic la sol și a vizibilitații reduse, astazi, 23 martie 2018, incepand cu ora 8.30, a fost decisa inchiderea circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23B, intre Maicanești și Cioraști (județul Vrancea). De asemenea, incepand cu aceeași ora,…

- „In anul 2017 numarul accidentelor rutiere de pe drumurile nationale de pe raza judetului Arad a fost de doua ori mai mare decat accidentele de pe drumurile judetene. In ce priveste accidentele mortale, numarul persoanelor decedate pe drumurile nationale in judetul Arad este de patru ori mai mare…

- Liderii financiari ai statelor membre ale G20 au sustinut luni libertatea comertului, pe fondul temerilor provocate de tarifele americane impuse pentru otel si aluminiu, dat Statele Unite au aratat ca nu pot sa isi sacrifice interesele nationale pentru ca sistemul sa functioneze, relateaza Reuters,…

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate.

- Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a anuntat ca 46,54% dintre elevii care au participat la simularea examenului de evaluare nationala au obtinut note peste 5. Potrivit Georgetei Popescu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, procentul de note peste 5 ...

- SITUAȚIE… Ninsoare se intețește iar peste județul Vaslui se depune un nou strat de zapada. Cu toate astea, circulația pe drumurile județene și pe cele naționale, ce trec prin județul nostru, nu este afectata. Conform autoritaților, in momentul de fața circulația pe toate drumurile nu este intrerupta.…

- Li Ka-shing, cel mai bogat om din Hong-Kong și a doua cea mai bogata persoana din Asia, a anunțat ca se retrage de la conducerea imperiului sau financiar. Locul ii va fi luat de fiul sau, Victor Li, scrie BBC News. Li, in varsta de 89 de ani, a carui avere a fost estimata de Forbes la 35,3 miliarde…

- Selectionata feminina U19 a Romaniei va participa in perioada 15-22 martie la un turneu international la Moscova, intitulat Kuban Spring. Din lotul de 18 convocat de selectionerul Florin Bugar pentru aceasta actiune fac parte si doua jucatoare sucevence, este vorba de Cosmina Rosu, de la Armonia ...

- Editia cu numarul XIV a Programului ''Rabla'' a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia ''Rabla Plus'' va incepe…

- Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere din cele 33 de puncte de monitorizare, amplasate in raioanele republicii, va fi funcțional cu incepere din anul curent. Despre aceasta și alte aspecte privind siguranța traficului rutier s-a discutat astazi, in cadrul audierilor publice,…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și Programul de reparație periodica a drumurilor publice locale, comunale și strazi.

- JOCURILE PARALIMPICE 2018. Delegatiile Coreei de Nord si Coreei de Sud vor defila separat la ceremonia de deschidere a Jocurile Paralimpice 2018 de la PyeongChang, a anuntat joi Comitetul International Paralimpic (IPC), citat de presa internationala. JOCURILE PARALIMPICE 2018. La…

- Violeta Stoica In noua unitați de invațamant din județul Prahova a fost boicotata simularea evaluarii naționale pentru clasa a VIII-a. Potrivit declarațiilor liderului Sindicatului “Școala Prahovei”, Ion Duța, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, unitațile de invațamant in…

- Compania naționala aeriana Tarom a anunțat ca face recrutari pentru personal, cele mai multe posturi vacante fiind pentru insoțitori de bord. Potrivit unui anunț postat pe site-ul comapaniei, operatorul aerian recrutează 20 de însoțitori de bord, pe o perioadă determinată…

- "Cred ca acest program si-a atins scopul pentru ca asa cum vedem astazi aceasta piata este deblocata. Acest Program continua. Este finantat...Va continua pana in 2021, asa cum este el gandit astfel, dar cred ca va continua atata timp cat va fi necesar in piata, cat dumneavoastra si piata in general…

- Mai multe tronsoane de drumuri din Teleorman au fost deschise traficului rutier, niciun drum national nu mai este inchis circulatiei, probleme din cauza zapezii mai sunt pe patru drumuri judetene si pe unul comunal, informeaza ISU Teleorman, printr-un comunicat care prezinta situatia de la ora 15,00.…

- Drumurile nationale 41, 5 A si 5 B raman inchise circulatiei rutiere, iar pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu se circula cu restrictie de tonaj pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone. "DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu, DN 5B Ghimpati-Giurgiu sunt…

- Ionut Lupescu si-a anuntat oficial candidatura la sefia Federatiei Romane de Fotbal luni, in cadrul unei conferinte de presa. Fostul international roman s-a bucurat de sustinerea unor nume importante din fotbalul romanesc, ca Gica Hagi, Ionel Ganea, Ilie Dumitrescu, Victor Piturca sau Gica Popescu.

- (update 15:25) In orele dupa-amiezii, salvatorii și pompierii au mai intervenit in cateva cazuri de deblocare a mijloacelor de transport, dupa ce mai multe persoane au apelat Serviciul 901 pentru ajutor.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Doliu in sportul romanesc S a stins din viata, la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct, antrenorul Mircea Petrisor, cel care a avut mari merite in dezvoltarea baschetului din judetul Vrancea la nivel juvenil.Fiul lui Mircea Petrisor este baschetbalistul Catalin Petrisor, de la Phoenix Galati, international…

- Specialiștii din cadrul aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, in comun cu inspectorii din subdiviziunea teritoriala Drochia a Agenției, au efectuat un control inopinat la o unitate de procesare a carnii si fabricare a mezelurilor din satul Nicoreni. In urma controlului,…

- Jucatorii Andrei Mandache, Bogdan Nicolescu si Goran Gajovic, compoonenti ai echipei CSM CSU Oradea, au fost convocati la reprezentativele Romaniei, respectiv Muntenegrului, pentru meciurile din preliminariile de calificare la FIBA Basketball World Cup 2019.

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi un proiect de lege privind achizitionarea sistemelor HIMARS, precum si o hotarare privind corvetele multifunctionale, premierul Viorica Dancila apreciind ca Romania are obligatia de a-si intensifica eforturile nationale pe dimensiunea de aparare.

- La Tribunalul Bucuresti a fost inregistrat primul dosar in care o persoana fizica isi cere insolventa. Avocatul sustine ca a fost contactat de multe persoane care doresc deschiderea procedurii, in ciuda faptului ca judecatorii nu par pregatiti, neexistand instantele speciale si nici comisiile de…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat calendarul desfașurarii olimpiadelor și concursurilor, etapele județene și naționale. La cateva dintre ele locul de desfașurare este in curs de stabilire. Nr.crt. Olimpiada scolara pe domeniu/Concursul Locul de desfasurare faza judeteana Data faza judeteana …

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Societatea C.N.D. Residence Investment SRL a solicitat si a obtinut, pe data de 5 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 254. Actul prevede urmatoarele: "Modificare proiect Autorizat prin AC nr. 326 20.03.2014 Continuare lucrari autorizate conform AC nr. 627 21.04.2010 laquo;Modificare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme de fluenta a traficului pe principalele artere rutiere. Pe…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta noua sesiune parlamentara trebuie initiate modificari asupra legilor sigurantei nationale. Potrivit lui Dragnea, SRI si SIE, "doua structuri extrem de respectate", au nevoie de o lege noua, mai moderna.

- Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

- Ce trebuie sa se intample se va intampla, in cele din urma. Nu este o fatalitate romaneasca, nu e o nuanțare amara a versurilor unui cantec celebru (”Que sera, sera”), consacrat de Doris Day cu peste 60 de ani, in urma in filmul ”Omul care știa prea mult”, regizat de Alfred Hitchcock. Pur și simplu,…

- Viitorul in construcții este rezervat proiectelor imobiliare mixte, care imbina componenta rezidențiala cu cea comerciala și de birouri, oferind un ecosistem complet. Dupa acest principiul s-au ghidat și dezvoltatorii celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania – Immochan și Kasper Development.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. La nivelul tarii exista sase drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. ...

- Pe langa Olimpia Satu Mare (Liga 2, 38 de puncte) si Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (Liga 3, Seria 4, 16 puncte), inca un club din primele trei ligi ale fotbalului romanesc s-a ales cu depunctare in acest sezon. In sedinta de miercuri, 17 ianuarie, a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane…

- Ninge pe mai multe drumuri nationale si autostrazi, insa zapada nu s-a depus, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. Si pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare. Potrivit Centrului Infotrafic din Politia Romana, sambata…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Circa 18.000 de elevi din judet, din clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a, vor trece, in luna martie, prin focul simularilor examenelor nationale, testarile organizate de Ministerul Educației avand loc in conditii identice celor de la examenele din vara, pentru ca elevii sa se familiarizeze cu ...

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor întâlni cu premierul desemnat de seful statului pentru a lua o decizie cum vor vota în Legislativ. "Grupul se va întâlni…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat, marti, pentru Agerpres, ca delegatia deputatilor apartinand minoritatilor va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni cu 'un mandat de informare' si cu speranta ca peste sase luni nu vor…

- Consiliul Local a aprobat incheierea acordului de partene-riat cu Clubul Sportiv Scolar Targoviste, in vederea organizarii unei gale de premiere a celor mai performanti sportivi si antrenori. Evenimentul va avea loc pe 18 ianuarie, la Sala Sporturilor, iar contributia administratiei publice locale -20.000…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. In acest an scolar, probele orale pentru prima ...

- Rectorul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, Daniel Torje, a declarat, vineri, ca demisioneaza din functie, dupa ce Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne a demarat o verificare la aceasta institutie, informeaza Agerpres. Controlul a fost demarat in urma ...

- Biletul zilei din fotbal 10 ianuarie. Meciuri din cupele naționale ale Spaniei și Angliei. Biletul Zilei conține pronosticuri pentru Villarreal vs Leganes, meci din Copa del Rey, dar și pentru super derby-ul dintre Chelsea și Arsenal, care va avea loc in cadrul Carabao Cup (Cupa Ligii Angliei). Acestea…

- Romfilatelia a introdus in circulație, incepand cu data de 5 ianuarie a.c., emisiunea comuna de marci poștale „25 de ani de relații diplomatice Romania - Slovacia". Emisiunea filatelica, alcatuita dintr-o marca poștala cu valoarea nominala de 8.00 lei, este ilustrata cu Cimitirul ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara joi dimineata in conditii de ceata deasa pe mai multe drumuri din judetele Maramures, Botosani si Vrancea. ANM a emis o avertizare nowcasting de ceata pentru 5 judete.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00Restrictiile…