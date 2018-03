Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor pentru parinții care nu au unde sa-si lase copiii pe perioada suspendarii cursurilor. Primaria redeschide centrele din Sectorul 4 care pot primi peste 300 de copii.”Urmare a masurii suspendarii cursurilor in ziua de vineri, 23 martie a.c. in toate școlile, gradinițele și liceele aparținand…

- Tudor Pop a inventat, la 17 ani, alaturi de colegii sai de la Liceul Ion Luca Caragiale din Capitala, o pereche de ochelari – Mitra Glasses – care-i ajuta pe nevazatori sa-si castige independenta. Inventia sa a fost premiata peste tot in lume, iar la anul, daca Tudor Popa strange suficienti bani, ar…

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care trei nu sunt constiente, in urma unui grav accident rutier produs in Bucuresti, in care au fost implicate trei autoturisme, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Accidentul s-a produs, duminica seara, la intersectia…

- Accidentul s-a produs in zona Baneasa, la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti cu str. Oaspetilor. Potrivit ISU Bucuresti, cinci persoane sunt accidentate, patru fiind incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente. La fata locului intervin 6 ambulante SMURD, 2 echipaje de descarcerare…

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Un sofer baut a provocat haos aseara in zona Tineretului din Capitala. Soferul a intrat pe contrasens, a lovit patru masini parcate, apoi a acrosat usor o femeie care voia sa traverseze strada, scrie Digi 24.S a oprit abia dupa ce a lovit frontal o alta masina care circula regulamentar. Ca prin minune,…

- Accident grav pe strada Alba Iulia in intersecție cu Onisifor Ghibu din Capitala. Doua masini s-au lovit violent, unul dintre automobile fiind avariat grav.In urma accidentului nimeni nu a avut de suferit, iar la fata locului au intervenit oamenii legii.

- Circulatia tramvaielor a fost blocata, luni, timp de cateva zeci de minute, pe Calea Mosilor din Capitala, in urma unui accident usor. Potrivit Brigazii Rutiere, o persoana a fost transportata la spital. Acidentul a avut loc pe Calea Mosilor si au fost implicate doua autovehicle, iar cauza…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Un incendiu puternic s-a produs intr-o parcare subterana din capitala Ucrainei. Potrivit informatiilor preliminare, cinci masini au fost mistuite de flacari. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de salvatori si pompieri.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Un șofer și-a parcat mașina in mijlocul unei strazi din apropierea Ateneului Roman din Capitala, neținand cont de ceilalți șoferi din jur. Din cauza lui, zeci de autobuze și vehicule au ramas blocate marți seara și s-a creat o mare agitație in zona respectiva. Unul dintre…

- O pista de decolare-aterizare si un gard care imprejmuieste terenul viitorului Aeroport International Brasov-Ghimbav este tot ce reprezinta acum investitia in viitorul aeroport de la Brasov. Dupa o pauza de cinci ani, santierul s-ar putea redeschide in aprilie, iar lucrarile ar fi gata in 2020.…

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- O puternica explozie s-a produs, joi dimineața, intr-un restaurant-cafenea situat pe bulevardul Șincai din Capitala. In bucataria localului, erau depozitate mai multe butelii, care au sarit in aer. Din primele informații, nu au fost raportate persoane ranite, dat fiind faptul ...

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite. Circulatia e blocata..

- Potrivit jurnalului de stiri de la Romania Tv de la ora 06.00 o explozie puternica s a produs, in urma cu aproximativ o ora, la un restaurant din Capitala, situat pe bulevardul Sincai.Foarte multe masini au fost avariate de suflul exploziei.Totodata locatarii apartamentelor de deasupra restaurantului…

- Un nedorit eveniment rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. In prima faza, circulatia autovehiculelor a fost oprita. Doua autoturisme s-au lovit, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A1, mai exact pe banda 1, din cate au precizat reprezentantii Centrului Infotrafic. La locul…

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Trupul unei femei a fost gasit plutind in apropriere de malul lacului, in parcul IOR din Capitala, duminica dimineața. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat in apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 60-70…

- Patru masini s-au ciocnit, marti dimineata, pe Drumul National 1, la iesirea din Capitala catre Ploiesti, fara a se inregistra victime. Traficul in zona este ingreunat, iar politistii anunta ca se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa.

- Un accident cu patru masini s-a produs in aceasta dimineat, in zona Baneasa. Din cauza vizibilitatii reduse si a carosabilului umed, foarte multi soferi au intampinat probleme in trafic.

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Noi informatii ies la suprafata in cazul barbatului care s-a drogat si a lovit cinci masini in Capitala, sambata, 3 februarie. In dreapta soferului se afla chiar Georgiana Carmen Barligea, sotia acestuia.

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Doua mașini au fost facute zob intr-un accident produs pe strada Ismail din centrul Capitalei. Automobilele s-au ciocnit frontal, dupa ce unul dintre soferi a iesit pe contrasens.Potrivit politiei, care a deschis o ancheta in acest caz, femeia conducea cu viteza excesiva.

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- Accidentul s-a produs pe soseaua oltenitei din sectorul 4 al capitalei. Din cauza neadaptarii vitezei la condiitile meteo soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit in alte 7 autoturisme parcate regulamentar. Toti proprietarii de masini au fost dusi la politie pentru a da declaratii.…

- Soferul unui autoturism a pierdut, miercuri seara, controlul volanului si a acrosat sase masini parcate in zona Soselei Oltenitei din Capitala, nefiind inregistrate victime, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Bloc din sectorul 2, invadat de șobolani. Zeci de sobolani au invadat, de o saptamana, un bloc din sectorul 2 din Capitala și au ros caramizi, tevi si au intrat chiar și in apartamentele locatarilor. Oamenii se tem pentru sanatatea lor și spun ca sobolanii ar veni din magazinul aflat la parter, din…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- In Bucurestiul unde nu exista loc de parcare pentru 90% dintre masini, mai sunt si 3.000 de spatii ocupate de rable care nu se mai misca de ani de zile. Asa se face ca norocosii care au prins loc de la primarie alearga la inceputul anului sa plateasca taxa. Altfel contractul este anulat. Si mai exista…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autoturime s-a produs miercuri la pranz in zona Aviatorilor din Capitala. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, informeaza Romania TV.

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora.

- Accident grav de Craciun, pe Calea București, in zona Selgros. Doua mașini s-au lovit violent, iar in urma impactului unul dinter autoturisme s-a rasturnat. La fața locului este un echipaj SMURD și unul de descarcerare. The post Accident la Selgros. Una dintre mașini a fost rasturnata appeared first…