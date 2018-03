Salonul Industriei Usoare s-a deschis din nou la CRAFT / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Culio a deschis scorul dintr-o lovitura de pedeapsa in meciul dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a doua a play-off-ului. Penalty-ul a fost facut de Romario Benzar, dupa ce stelistul a atins mingea cu mana, insa doi foști mari arbitri romani spun ca daca erau in locul centralului Ovidiu Hațegan n-ar…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti pare sa fi gasit reteta succesului profesional sau, cine stie, poate are prin buzunare vreun talisman norocos, care il fereste de rele. Dosarul Cosma nu este primul deschis si trimis in judecata avand la baza probe si denunturi false. Inca din 2015, Onea si-a demonstrat…

- Noul ministrul german de Interne a apreciat vineri ca islamul nu face parte din societate si identitatea nationanala, luand-o in raspar pe Angela Merkel la doua zile dupa investirea Guvernului ei, format cu dificultate, relateaza AFP. ”Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP.Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure fata…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Copiii pot fi foarte pretențioși când vine vorba de hainele pe care le poarta! Pentru ei, avem o veste buna! La Constanța, a fost deschis primul magazin Mr. Pich din România, unde parinții vor gasi hainuțe create cu atenție la tendințe, calitate și design. Colecțiile pun accent…

- Cautați o locuința noua? La acest sfarșit de saptamana puteți prospecta piața, pentru a fi siguri ca faceți alegerea potrivita. La CRAFT are loc ediția a doua a Targului Imobiliar Timișoara (TIT).

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Urnele de vot s-au deschis luni dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa.

- Cea de a XVII-a editie a Targului Gaudeamus Craiova se desfasoara in perioada 28 februarie – 4 martie in incinta deja traditionala pentru sarbatoarea cartii – foaierul Teatrului National „Marin Sorescu“. Gaudeamus ii invita pe cei dornici de lectura la ...

- Ambulanta va ajunge mai rapid la locuitorii din Ciutulesti, raionul Floresti, unde a fost deschis un centru modern de asistenta medicala urgenta. Medicii vor deservi inca alte sapte localitati din raion. "Avem toate conditiile bune pentru a lucra, confort. Vreau sa multumesc conducerii Republicii Moldova,…

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- Un nou asezamant social pentru persoanele varstnice, cu o capacitate de 30 locuri, a fost deschis in localitatea Unirea. Ofera servicii permanente de cazare, asistența medicala non stop, consiliere duhovniceasca și activitați recreative. Așezamantul social „Acoperamantul Maicii Domnului” este administrat…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- La cateva saptamani dupa ce o strada a fost inchisa din cauza unor fisuri la trotuarul si strada de langa un santier din Iasi, Inspectoratul de Stat in Constructii a anuntat valoarea sanctiunilor aplicate investitorului.

- Nora presedintelui Donald Trump, Vanessa Trump, a fost spitalizata dupa ce a deschis un plic cu pudra alba, suspecta, acesta fiind destinat sotului ei, Donald Trump Jr. Vanessa Trump a fost cea care l-a deschis, in jurul orei locale 10. Totodata, alaturi de nora lui Trump, alte doua persoane au fost…

- Decizie in cazul unicei drone subacvatice militare a Romaniei, SECRIS, pierduta de patru luni de zile in Marea Neagra dupa dezvaluirile facute de Evz! Mai exact, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru neglijența in serviciu, fiind vizați trei ofițeri in aceasta speța. Reamintim ca, luni seara,…

- Tragedia de la RADET, in urma careia doi angajati au fost surprinsi de un val de apa clocotita si in final au murit, se poate repeta in orice moment. Reporterii noștri au aflat ca porțiunea de instalație care transporta energia termica și care a explodat ar aparține Universitații Politehnica Bucureși,…

- Obiectiv indeplinit! Dupa ce nationala de futsal a Italiei ne-a scos de pe biletul zilei de joi, contabilizand o remiza absolut surprinzatoare cu Serbia, in duelul din cadrul Campionatului European 2018, ieri nu am mai dat gres! Mai mult, pariurile selectate pe combo-ul de vineri ne-au adus pe plus…

- Viceprimarul municipiului Targu Jiu, Adrian Tudor, vrea sa castige postul de candidat al PSD la postul de primar in 2020, asa ca se pozitioneaza ca un adversar al primarului liberal Marcel Romanescu. Tudor l-a acuzat pe primar ca ar...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie 'mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri', nu una 'brutala'.

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- La deponeul de la Ghizela a fost finalizata o noua celula pentru depozitarea gunoiului din Timiș. In aceasta primavara incep și lucrarile la investiția care va duce la scaderea mirosurilor neplacute, reclamate de locuitorii din zona.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci tineri, in varsta de 18 ani,…

- ZILE LIBERE 2018. PE 24 IANUARIE, se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, zi libera de anul trecut. Citeste si 9 spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in Bucuresti pe 24 ianuarie Exista, totuși, și categorii de salariați care sunt nevoite sa lucreze in zilele de…

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la unirea sub un singur domnitor a celor doua țari romanești, in data de 24 ianuarie 2018 Muzeul de Istorie Turda va avea program normal de funcționare. Read More...

- Patru persoane inarmate au deschis focul in Hotel Intercontinental din Kabul, transmit oficiali guvernamentali afgani, citați de BBC News. Forțele speciale au incercat sa intervina și sa ii dezarmeze pe cei patru, a declarat purtatorul de cuvant al ministerului de Interne Najib Danish. Potrivit unor…

- Ceea ce nu au facut autoritatile in Mehedinti, a reusit un tanar foarte ambitios pe care niciun obstacol nu l-a facut sa dea inapoi ca sa-si realizeze visul, acela de a deschide un aerodrom si de a pune astfel municipiul Drobeta Turnu Severin pe harta oraselor cu aerodrom. Totodata, a creat Aeroclub…

- Barbatul in varsta de aproximativ 70 de ani, pe numele caruia politistii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au gasit in casa lui cadavrul mumificat al surorii sale, a fost gasit mort, luni, de catre politistii locali, au declarat surse judiciare. Barbatul a fost gasit spanzurat, iar trupul…

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat, astazi, pe pagina sa de facebook un mesaj in care vorbește despre unitatea Post-ul In plin conflict deschis cu Oprea, Țuțuianu militeaza pe facebook pentru unitatea partidului și diversitatea de opinii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicul Catalin Balogh Bellu, care a organizat mai multe acțiuni la Turda, sub egida NOA Events, anunța ca va intrerupe ”orice proiect dedicat Turzii”. Motivul din spatele deciziei sale se pare ca se datoreaza nocivitații Asociației T9, careia i se reproșeaza ca mai mult vrea sa distruga, decat sa construiasca.…

- Flavius Biea vrea sa faca uitat cat mai rapid eșecul cu ucraineanul Valenty Golovko și incepe azi antrenamentele pentru urmatorul meci. Banațeanul se pregatește deocamdata in sala de box pe care a deschis-o in comuna Giroc apoi urmeaza sa plece la Manchester pentru un stagiu centralizat in care va fi…

- Lukas Podolski, celebrul fotbalist, a deschis un nou capitol in cariera lui de afacerist. Noul lui restaurant fast-food cu shaorma din Germania este deja extraordinar de popular. Fanii lui, și nu numai, au stat la coada chiar și cinci ore pentru a gusta din bunatațile oferite și pentru a obține un autograf,…

- Sirbii se pregatesc pentru celebrarea Craciunului pe stil vechi. Piata din centrul Belgradului este plina de chioscuri unde se vind produse traditionale si decoratiuni. Iar in fata bisericii Sfintul Sava a fost amenajat un sat de Craciun. "Pentru mine, crengutele de stejar reprezinta marea sarbatoare…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Victima era imobilizata la pat, iar fostul ginere avea grija de ea la rugamintea celei care i-a fost soție. Aceasta și-a rugat fostul soț sa aiba grija de tatal ei timp de o saptamana, pana cand va fi internat in spital. Miercuri, 3 Ianuarie, victima urma sa fie internata. Marți seara, fostul…

- Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing. De altfel, in campania electorala din anul 2008 Mazare a fost acuzat de contracandidatii sai ca petrece prea mult timp in Brazilia si ca nu ar mai fi…

- Cu puțin timp in urma un necunoscut a deschis focul intr-un restaurant de tip fast-food din estul Londrei.In urma incidentului doua persoane au avut de suferit.Victimile au fost spitalizate, iar starea lor este stabila, scrie life.ru

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- Caz ieșit din comun in Piața Marii Adunari Naționale. Un barbat in varsta de 47 de ani a incercat sa iși dea foc chiar sub Pomul de Craciun. Incidentul a avut loc ieri in jurul orei 15:30.

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde, citat de news.ro. Potrivit martorilor, atacatorii…

- Programul agențiilor loto in perioada Craciunului - Sambata, 23 decembrie 2017: DESCHIS (program normal) - Duminica, 24 decembrie 2017: DESCHIS (program normal) - Luni, 25 decembrie 2017: INCHIS - Marti, 26 decembrie 2017: INCHIS Tags: AMOS News Societate Comunicat de presa

- Mama baiatului plecase sa-si faca cumparaturile de Craciun si-l lasase pe copil in grija iubitului ei. Cand s-a intors acasa, femeia a avut un soc. Si-a gasit copilul plangand si plin de vanatai pe brate, pe spate, pe fata si in cap. Intr-un mesaj pe Facebook, femeia a povestit: "Nu se poate…

- O noua runda de negocieri de pace intre regimul de la Damasc si rebelii sirieni s-a deschis joi la Astana, capitala Kazahstanului, vizand sa contribuie la reglementarea conflictului cu progrese concrete, in contextul in care procesul politic de la Geneva se afla in blocaj, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …