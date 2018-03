Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert din Timis organizeaza un nou seminar de infromare. De data aceasta privind noutatile din domeniul fiscal pentru anul 2018. CCIAT in parteneriat cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara organizeaza in data de 21 martie 2018, ora 11.00, in Sala Europa a Centrului…

- In perioada 26 martie – 30 aprilie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza cursul autorizat de inspector resurse umane - cod COR 333304. „Programul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice in intocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii intr-o…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC invita tinerii sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției de idei ClimateLaunchPad, care va avea loc in cursul lunii noiembrie 2018. ClimateLaunchPad…

- Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza proiectul „Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”, ID 105903. Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea…

- La 6 martie 1897 intra in vigoare Legea repausului in zilele de duminica si sarbatori. Conform legii, repausul era acordat o jumatate de zi, duminica dimineata, si 14 sarbatori pe an. In cazul intreprinderilor industriale, Camera de Comert trebuia sa decida exceptiile. Legea a fost propusa de premierul…

- Specialistii spun ca asistam chiar la o adevarata revoluție in domeniu, daca analizam magnitudinea la care schimbarile din legislație vor afecta bunul mers al afacerilor din Europa si nu numai. Scopul GDPR GDPR are ca scop protejarea cetațenilor europeni in ceea ce privește confidențialitatea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, invita firmele și instituțiile timișene sa participe in mod activ la derularea sesiunii 2018 a Sub-programului “Pioneers into Practice”, prin a deveni…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in calitate de coordonator de proiect și S.C. GAPA S.R.L., partener de proiect, organizeaza, in data de 7 martie 2018 conferința de lansare a Proiectului: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii…

- Gorjenii care doresc sa puna pe picioare o afacere in mediul urban pot obtine finantare de 40.000 de euro printr-un proiect derulat in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Gorj. Pot accesa banii atat somerii, cat si pe...

- Luni 26 februarie, a avut loc adunarea generala a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara, iar Florica Chirița a fost aleasa in functia de președinte executiv al CCIA Timisoara. Georgica Cornu a fost reales președinte al Camerei de Comerț, iar vicepreședinți sunt Toma Misca, Milița Pleascar…

- Exista o vorba veche care spune ca „Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista”. Proverbul li se poate aplica si celor care doresc sa demareze o afacere. In ultima vreme s-au anuntat tot mai multe lansari de proiecte care ofera finantari de zeci de mii de euro pentru cei care vor sa devina…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza in perioada 24-25 februarie, la Expo Arad, cea de-a patra ediție a targului ARpicultura. Mierea, aurul lichid la targul ARpicultura 2018 - oferta bogata și alternative sanatoase pentru consum Astazi, mierea este integrata incet, dar sigur in…

- Brașovenii care doresc sa se lanseze in afaceri, au acum posibilitatea sa acceseze și fonduri nerambursabile pentru proiectele lor. Camera de Comerț și Industrie Brașov implementeaza pana in 2021, proiectul regional ,,Afaceriști in Centru”, care va finanța proiectele selectate cu o suma de pana la 33.300…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare iși deschide porțile, miercuri la Timișoara! In perioada 14 – 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul țarii,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad s-a implicat in sectorul regional al startup-urilor prin accesarea unui program, Startup Plus, prin care va finanța o serie de firme noi și va asigura pregatirea celor care doresc sa participe prin intermediul unor cursuri specifice. Data fiind cererea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Indragostiții care se pregatesc in acest an pentru cel mai important eveniment al vieții lor in doi sunt așteptați in acest week-end, la Iulius Mall. Aici se va desfașura Targul de Nunți Bucovina, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, in colaborare cu Iulius Mall. Daca sunteți indragostiți…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș organizeaza in data de 23 februarie 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu…

- Seminar interactiv cu studii de caz și soluții concrete. Ești proprietar de afacere? Știi ce vrei sa faci in viitor cu aceasta afacere? Ce se intampla daca vrei sa te muți in alt oraș sau in alta tara? Te-ai plictisit și vrei sa faci altceva? Sau vrei sa ieși la pensie? Statistic,…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- Fostul ministru al Apararii Victor Babiuc, condamnat la inchisoare cu executare in dosarul schimburilor de terenuri cu omul de afaceri Gigi Becali, a fost prezentat luni drept presedinte al unei nou-infiintate Curti de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Noua…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a lansat proiectul „Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul principal al proiectului il constituie sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului ca forma…

- Noul sezon expozițional se deschide la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare. Evenimentul va avea loc in perioada 14 – 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri.

- Imbracaminte din piele si blana, produse de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte pentru adulti si copii, lenjerie, home amp; deco si accesorii sunt doar cateva dintre ofertele Targului National de Imbracaminte Incaltaminte TINIMTEX. Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges impreuna cu Camera de Comert si Industrie Argeș organizeaza in data de 22 ianuarie 2018, ora 11:00, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor din judetul Arges care ...

- Companiile romanești vor avea posibilitatea sa-și promoveze produsele pe o piața in continua dezvoltare cum este piața Georgiei. De asemenea, un punct forte al Forumului organizat de Camera de Comerț și Industrie il va reprezinta intalnirile de lucru cu partenerii georgieni. Zonele de…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis lanseaza o noua serie a cursului de formator! CCIAT prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza o noua serie a cursului de FORMATOR (Cod COR 242401) in perioada 29 ianuarie – 9 februarie 2018. Cursul este autorizat de Autoritatea…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat lansarea inscrierilor la cursul de arhivar pe care și-a propus sa il organizeze in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul va fi derulat de Camera de Comert si Industrie Covasna, in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- Moldova și Turcia intenționeaza sa extinda comerțul bilateral, sa deschida o camera de comerț și industrie moldo-turca și sa organizeze, de asemenea, un forum de afaceri la Istanbul in februarie 2018. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii…

- Topul Judetean al Firmelor lansat spre sfarsitul anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a reconfirmat pozitia de lider pe piata constructiilor din Botosani a firmei cu sediul in Catamarasti Deal.

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Camera de Comert Timis pregatește pentru luna ianuarie 2018 cursul de Expert achizitii publice – Cod COR 214946. Cursul este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.…

- Cel mai mare si important eveniment agricol din zona Moldovei, Targul Agro Expo Bucovina, va fi organizat, si anul acesta, de Camera de Comert si Industrie Suceava. Targul va avea loc in perioada 22-25 martie a.c., iar ca locatie a fost aleasa parcarea Selgros Suceava.Presedintele executiv al CCI ...

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza o noua editie a Targului de Nunti Bucovina. Cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din Suceava, organizat in parteneriat cu Iulius Mall, va aduce in fata celor interesati cei mai importanti expozanti din domeniu si branduri de renume. Targul de…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda.…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges pune la dispozitia organizatorilor de cursuri, conferinte, dezbateri etc., trei sali – spatii ce ofera premisele desfasurarii unor evenimente de calitate in conditii excelente. Imobilul este situat ultracentral si dispune de parcare proprie. Informatii…

- Comunicat de presa 19.12.2017 Situația actuala a companiilor este buna, viitorul insa arata mai puțin optimist Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana…

- Bilanț reușit la sfarșit de an pentru Camera de Comerț din Timiș! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș incheie anul cu succes. Targurile, expozitiile sau misiunile economice de succes sunt doar cateva dintre proiectele realizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in 2016.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura incheie anul 2017 pe un trend de creștere pe majoritatea palierelor de activitate. Capacitatea și calitatea targurilor a crescut, fiind determinata de creșterea cu...

- Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, prin Centrul Europe Direct Bistrita, organizeaza, in fiecare an, evenimente si actiuni de informare dedicate elevilor si tinerilor, antreprenorilor si viitorilor antreprenori, cadrelor didactice, multiplicatorilor de informatie europeana si altor grupuri…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș, impreuna cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, organizeaza miercuri, 20 decembrie 2017, cu incepere de la orele 11.00, la sediul CCIA, in sala ”Argeș”, etaj I, o dezbatere cu tema ,,Informarea și conștientizarea cu privire la modificarea salariului…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și Biroul de Promovare Comercial Economica (BPCE) Haga au organizat, la Palatul Camerei bucureștene, o intalnire de lucru cu reprezentanții firmelor și asociațiilor din…

- “Anul acesta deschidem porțile tuturor pentru Targul de Craciun al companiei pema electrotehnic Romania! Evenimentul nostru este dedicat tuturor celor care iși doresc sa ne cunoasca! Accesul este LIBER, oricarei familii și copiilor din Alba Iulia și imprejurimi care iși doresc sa petreaca cateva ore…