Salonul Imobiliar Bucuresti: 6 proiecte rezidentiale, printre care Pallady Towers si Quadra Trees, arunca pe piata 1.500 locuinte noi

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Piata imobiliara a intrat intr-o efervescenta vizibila, o data cu reactivarea programului "Prima casa". Chiar daca fondurile sunt ceva mai mici... The post „Prima casa” a deblocat creditele pentru locuinte. Judetul Timis este fruntas din punct de vedere al scrisorilor de garantare appeared first on…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla intr-un turneu de o saptamana in India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa. Trump Jr,. care conduce afacerile familiei, a luat parte marti dimineata la discutii cu dezvoltatori indieni,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Vedeta a marturisit ca se relaxeaza in timp ce sta in bucatarie. Marina Almașan gandește cu ce proiecte noi ar mai putea veni , asta chiar in timp ce face de mancare. Marina Almașan nu este doar una dintre cele mai longevive și cunoscute prezentatoare TV. Ci și o gospodina desavarșita. Aceasta petrece…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- Febra incercarilor pentru obtinerea unui imprumut Prima Casa sta sa inceapa, insa presiunea pe cei care ar dori sa isi cumpere o locuinta prin intermediul programului guvernamental va fi mult mai ridicata in 2018 comparativ cu anul trecut, in conditiile in care statul roman a redus cu jumatate de…

- Omul de afaceri roman de origine iraniana Ali Madadi (55 de ani), proprietarul comerciantului de autovehicule Radacini Motors, a demarat recent lucrarile de constructie la primul sau proiect imobiliar, in cel mai fierbinte punct de pe harta Bucurestiului.

- Statisticile pe anul trecut releva o crestere sustinuta a volumului constructiilor rezidentiale, potrivit celui mai recent raport publicat de Analize Imobiliare, care estimeaza ca in trimestrul patru din 2017 vor fi finalizate peste 20.000 de locuinte, nivel apropiat de nivelul anului 2009.

- Laszlo Sepsi are șanse sa vina la Dinamo in aceasta iarna. Fundașul stanga de 30 de ani mai are 6 luni de contract cu Nuremberg. Fostul internațional roman are doar un singur meci in a doua divizie germana, insa Vasile Miriuța a anunțat ca-l vrea și ca a luat deja legatura cu el. "Cu Laszlo Sepsi pot…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu vanzari de 3 milioane de euro in 2017, planifica sa ajunga la o cifra de afaceri de 5 milioane euro anul acesta. Rucsandra Hurezeanu a relatat pentru Wall-Street care sunt urmatoarele piete vizate si care este cel mai mare client al companiei la…

- Inca din toamna anului trecut, Directia de Urbanism a demarat o serie de intalniri cu arhitecti calaraseni pentru gasirea de solutii privind reconfigurarile spatiale in zonele de blocuri. Anul acesta, mai exact la finalul lunii februarie, primele 4 documentatii, aferente a 4 zone din municipiu, vor…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana...

- Piata imobiliara din Campulung Moldovenesc e zguduita de o oferta fara precedent! Un barbat isi vinde casa pe Biblii. Proprietarul spune ca nu-l mai intereseaza lucrurile materiale, ci traieste doar pentru partea spirituala a vietii. Iar daca reuseste tranzactia, va pleca misionar in Africa. Desigur,…

- Piata de caramida si BCA a avut un final de an spectaculos. Cresterea apetitului romanilor pentru materiale de zidarie a determinat intarirea sau schimbarea liderilor celor doua sectoare, in ciuda unui decalaj de circa 30% intre consum si capacitatea de productie a celor 22 de fabrici functionale. Motivul?…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca in acest moment sunt luate in considerare trei variante pentru funcția de premier. Ea susține ca Șerban Nicolae, Mihai Fifor sau Ecaterina Andronescu ar putea fi premieri.”Ca varianta, poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni și care fie provind din sistemul de protecție a copilului, fie au cel puțin un copil in intreținere. Tinerii dezavantajați…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Liderul pietei locale de retail, cu locatie deschisa si la Botosani, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 milioane de euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat.

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei in semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri impotriva…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a doborat un nou record de vanzari și in anul 2017, prin cele aproape 2.3 milioane de automobile livrate clienților din intreaga lume. Marcand o creștere de 9.9% fața de anul precendent, 2017 este cel de-al șaptelea an consecutiv in care brandul din Stuttgart…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme.

- Parcarea auto din Piața 700 are un nou proprietar, de la sfarșitul anului trecut. Grupul Interparking, unul dintre cei mai importanți operatori de parcari din Europa, prezent in noua țari și 360 de orașe, a achiziționat compania care administreaza Parcarea 700 de la Constructim SA. Parcarea auto are…

- In timp ce China e la un pas sa cumpere ProTV, de departe cea mai mare televiziune de la noi, statul roman continua sa-si bata joc de TVR si RRA, singurele cu buget comparabil, scrie Catalin Tolontan. Se aduna tot mai multe informatii validate de surse internationale reputate ca CME, compania-mama…

- ♦ 670 de farmacii numara in prezent reteaua Catena. Lantul de farmacii Catena, detinut de antrenorul roman Anca Vlad, cel mai mare jucator din piata farma­ceutica lo­ca­la, incheie anul 2017 cu afaceri de aproape 2,9 miliarde de lei, in crestere cu 12%, si a ajuns sa detina 670 de…

- Comisia Europeana a anunțat ca a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind…

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata in India, fiind acuzați ca au incercat sa converteasca un barbat la creștinism, scrie AFP. Zeci de catolici au fost arestați de poliția indiana in timp ce cantau colinde de Craciun dupa ce au fost acuzați ca incearca sa converteasca…

- Scriitorul Claude Simon, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1985, ar mai putea fi publicat astazi in Franta? Nu, au raspuns in jur de 20 de edituri care au refuzat un text al maestrului Noului roman care le-a fost trimis de un admirator al scriitorului francez, relateaza AFP."Discutam…

- Razvan Marin a marcat in minutul 47, el modificand tabela la scorul de 2-1 pentru Standard, in deplasarea de la Ostende. Internationalul roman a fost inlocuit in minutul 88 cu Carlinhos.Pentru Standard au mai marcat Orlando Sa (33) si Emond (83). Golurile echipei Oostende au fost inscrise…

- Calin Dragan, 51 de ani, executivul roman care lucreaza de peste 20 de ani in cadrul sistemului Coca-Cola, va prelua incepand cu 1 ianuarie functia de presedinte al Bottling Investments Group (BIG), unul dintre cei mai mari imbuteliatori al gigantului Coca-Cola. Bottling Investments Group,…

- Pugilistul roman, Flavius Biea, a fost invins prin KO tehnic in repriza a 12-a de ucraineanul Valentin Golovko, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzau, in meciul pentru titlul WBA Continental la categoria welter, in gala de box profesionist „Lupii din Carpați”. Biea și-a pierdut centura de campion…

- Astra Giurgiu si CFR Cluj planuiesc un nou schimb spectaculos de jucatori, in Liga 1. Dupa ce Filipe Nascimento si Dan Nistor au schimbat echipele in vara, actualul fotbalist al CFR-ului ar urma sa fie inclus intr-o noua mutare planificata de conducerea din Gruia, care doreste sa-l aduca pe orice…

- In Iasi exista doua drumuri arhicunoscute de catre cei care au carnet de conducere, dar si extrem de circulate: DN 28 care duce catre Targu Frumos - Roman, si care vine dinpre Albita si Tomesti, si DN 24, care vine dinspre Vaslui si Bucium si merge spre Carlig, Vulturi si Vama Sculeni. Cele doua doua…

- Proiecte de infrastructura putine, scumpiri la utilitati si importuri cu preturi de dumping – care a fost raspunsul celui mai mare producator local de otel, ArcelorMittal Galati, la transformarile dure ale pietei? Un program lansat in 2009 – care a adus combinatul pe profit operational dupao pauza de…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Dupa ce in septembrie s-a inregistrat o scadere semnificativa a autorizatiilor de constructii eliberate, in octombrie, regiunea Vest urca pe primul loc in acest top. Interesul investitorilor a urcat brusc.

- Pe langa cele 146 de apartamente care vor fi finalizate in Cartierul Sagricom, in urmatorii doi ani, autoritatile locale si judetene intentioneaza sa promoveze noi proiecte pentru constructia de unitati locative in zona fostei unitati militare de la gara si in Cartierul Priseaca. Primarul Cristian Stan…

- Ritmul sustinut de crestere al preturilor la locuinte din piata rezidentiala ar putea cunoaste anul urmator o corectie, insa aceasta nu va fi generalizata, ci doar pe anumite proiecte de locuinte din Capitala, in cazul carora dezvoltatorii au avut asteptari prea ridicate de pret la apartamente fata…

- In Uniunea Europeana exista o mare lichiditate in piata, institutiile financiare au multi bani, dar acestia nu ajung la proiecte, a declarat Martins Zemitis, economist la reprezentanta Comisiei Europene din Letonia, care sustine ca in acest sens au fost create programe precum Planul Juncker.

