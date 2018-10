Stiri pe aceeasi tema

- A saptea generatie a celui mai de succes model BMW din toate timpurile, BMW Seria 3 Sedan, a fost dezvaluita la Salonul Auto de la Paris (2-14 Octombrie 2018), urmand sa fie lansata pe piața anul viitor, mai concret pe 9 Martie 2019 (inclusiv in Romania). BMW a prezentat deocamdata versiunea de caroserie…

- Va mai amintiti de modelul aniversar 911 Speedster Concept , prezentat in aceasta vara cu ocazia celor 70 de ani pe care ii marcheaza Porsche in acest an, de cand a inceput sa produca masini sportive?Aflati ca germanii s-au decis sa-l produca in serie si cu aceasta ocazie prezinta la Salonul Auto de…

- Porsche lanseaza noul Macan facelift in Europa. Modelul este prezentat la Salonul Auto de la Paris cu un benzinar de 2.0 litri, cu patru cilindri, care are o geometrie imbunatațita a camerei de combustie și un filtru de particule pentru a corespunde ultimelor reguli de pe piata.

- Skoda a prezentat la Salonul Auto de la Paris si noul Kodiaq RS – primul SUV din linia de masini sportive a marcii si primul SUV care poarta initialele RS. Motorul gasit pe Kodiaq RS produce 240 CP, fiind cel mai puternic motor diesel din istoria Skoda. Acesta ofera o nota deosebit de emotiva datorita…

- Marca smart sarbatoreste in acest an doua decenii de cand a aparut pe piata dura a automobilelor si cu aceasta ocazie a decis sa faca o masinuta dragalașa pe care o va prezenta public la Salonul Auto de la Paris. Conceptul a fost numit forease.

- Compania SEAT va fi prezenta la Salonul Auto de la Paris cu mai multe masini, printre care noul SUV Tarraco , dar si noul Arona TGI. Modelul, potrivit producatorului spaniol, este primul SUV (compact) care utilizeaza gaz natural comprimat pentru propulsie.

- Primul SUV RS al marcii Skoda va intra in lumina reflectoarelor la Salonul Auto de la Paris. Tracțiune integrala si motor 2,0 TDI biturbo de 239 CP in echiparea standard. Primul model cu noua emblema moderna RS.

- Prezentat in 2016 la Salonul Auto de la Geneva, sub forma de studiu, T-Cross merge acum spre productia de serie. Odata cu T-Cross, Volkswagen isi extinde gama de SUV-uri (Sport Utility Vehicle), incluzand acum si un model de talie mica. Citeste si Scandalul emisiilor poluante: Grupul Volkswagen…