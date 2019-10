Salonul Auto Bucuresti & Accesorii 2019: sute de masini expuse, biletul costa 40 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul SAB & Accesorii 2019 prezinta in perioada 10 - 20 octombrie, la Romexpo, ultimele tehnologii și cea mai diversificata oferta din domeniul auto, scrie Mediafax.Vor fi prezentate autoturisme de oras si de teren, autovehicule utilitare usoare și grele, autoturisme clasice vehicule…

- ​Salonul Auto București & Accesorii e gata de start, cu 400 de mașini, unele fiind premiere naționale, au anunțat organizatorii. Prezența automobilelor hibride și electrice este mai numeroasa ca niciodata, fiind vorba de zeci de modele. Evenimentul are loc în pavilionul B2 al Romexpo, precum…

- Autoritațile indoneziene au decis sa nu mai inchida accesul turiștilor straini pe insula Komodo - cunoscuta pentru specia de dragoni care traiește in acest loc. Turiștii pot vizita acest loc, insa cu o condiție: plata unui abonament anual de 1.

- Pe fiecare continent exista cel putin o organizatie care se ocupa cu testarea sigurantei vehiculelor noi in caz de accidente. In Europa avem Euro NCAP, iar in Statele Unite ale Americii exista National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Tot in SUA exista si Insurance Institute for Highway…

- Loteria Romana anunta lansarea a doua modele de lozuri razuibile, intitulate "Cheia de Aur" si "Zodiac x 3", care cumuleaza peste 1,27 milioane de premii, in valoare totala de aproximativ 11,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat publicat marti de Loteria Romana potrivit Agerpres Lozul razuibil…

- Iata trei intrebari la care trebuie sa gasiti raspunsul corect.1) Un baston si o minge costa 1,10 lei in total. Bastonul costa cu 1 leu mai mult decat mingea. Cat costa mingea?2) Daca cinci masini produc 5 jucarii in 5 minute, de cat timp au nevoie 100 de masini pentru a produce 100 de jucarii?3)…