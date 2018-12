Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP), Filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Muzeul de Arta organizeaza „Salonul Anual de Arta” la care vor participa toate secțiile de creație: pictura, sculptura, grafica, foto-video, arta ambientala, design, ceramica, arta textila.…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie…

- La sfarsitul saptamanii trecute, intr-un cadru festiv, cu participarea a sute de localnici din comuna, a avut loc manifestarea „Iclodul si Marea Unire”, eveniment dedicat Centenarului Romania 100. A fost o frumoasa și reușita festivitate, desfasurata pe un timp splendid de vara, intr-o atmosfera sarbatoreasca.…

- Evenimentul se înscrie în seria de manifestari culturale dedicate celebrarii celor 100 de ani de la Marea Unire. Vernisajul expozitiei va avea loc joi, 27 septembrie 2018, ora 18:00, la sediul Muzeului de Arta Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ta Unirii nr. 30), în prezenta…

- Cu prilejul Anului Centenar al Marii Uniri, Departamentul de Astronomie al Muzeului „Vasile Parvan din Barlad, organizeaza expozitia temporara cu tema: Eclipsele de Soare si Luna observate din Romania si Republica Moldova in perioada 1918 - 2018. In acest interval de timp s-au produs 166 de eclipse,…