Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de luni seara, Asia Express, Cocuța și Boanta au parasit competiția cu lacrimi in ochi. Ruby și Robert, alaturi de CRBL și Oase lupta in continuare, pentru marele premiu de 30.000 de euro. „Nu este timp sa bagi atatea ore de emisie, dar oamenii trebuie sa aiba puțin creier. Noi am obosit foarte…

- Thibaud Binetruy, care locuiește la Paris, a declarat pentru CNN ce a simțit atunci cand turla centrala a Catedralei Notre Dame s-a parbușit sub privirile ingrozite ale lui și ale miilor de oameni care asistau neputincioși la distrugerea unui simbol al credinței și al Franței!

- Fleșa octogonala in forma de sageata a Catedralei Notre-Dame din Paris, cuprinsa de un incendiu urias, s-a prabușit. Fleșa originala a fost construita undeva intre 1220 și 1230, refacuta in secolul 1...

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…

- "Sageata" Catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit, luni seara, in urma incendiului violent care a cuprins celebrul monument. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arata ca nu a mai ramas aproape nimic din acoperiș.

- Salman Khan este un om foarte generos. Presa indiana scrie ca starul a cumparat patru mașini de lux, marca Range Rover, iar pe una dintre ele i-a facut-o cadou fostei sale iubite, Katrina Kaif, alaturi de care joaca in filmul "Bharat". Gestul nu a fost prea placut pentru Iulia Vantur, potrivit site-ului…

- De Valentine s Day, Iulia Vantur a petrecut alaturi de parinții ei in India. Vedeta despre care presa scrie ca ar fi iubita actorului indian Salman Khan a preferat ca de Ziua Indragostiților sa sarbatoreasca dragostea dintre parinții ei.

- Iulia Vantur a facut un pas mareț in cariera pe care și-o consolideaza in India. Frumoasa fosta prezentatoare de televiziune a inregistrat o melodie in hindi și a postat-o pe conturile de socializare. Iulia Vantur a postat pe Facebook și Instagram o inregistrare in care canta melodia Hero in hindi,…